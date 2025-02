Ba điểm nhấn môn đua môtô thể thao Việt Nam 2025

Giải đua Môtô Việt Nam (VMRC) tiếp tục diễn ra với 4 hệ thi đấu trong 6 chặng, 4 tay đua Việt sẽ tham dự ba giải đua châu lục trong năm nay.

Bốn hệ thi đấu tại VMRC 2025

Giải đua Môtô Việt Nam năm nay tiếp tục được tổ chức với 4 hệ thi đấu, đánh dấu mùa giải thứ 8 Honda Việt Nam đồng hành Liên đoàn Xe đạp, Môtô thể thao tài trợ tổ chức. Giải đua này được coi là bệ phóng cho các tay đua muốn khẳng định bản thân ở đấu trường chuyên nghiệp, trước khi bước ra những giải đấu tại quốc tế.

Bốn tay đua bám sát nhau trong hệ Vietnam Talen Cup, tại chặng 6 VMRC 2024. Ảnh: HVN

Hệ tài năng trẻ (Vietnam Talent Cup) sử dụng mẫu xe thể thao NSF100 với các tay đua 13-17 tuổi. Hệ NSF250 dành cho các tay đua 15-22 tuổi, hướng đến việc tìm kiếm hạt giống tài năng để đào tạo, tham gia thi đấu tại các giải quốc tế cùng đội đua Honda Racing Vietnam (HRVt). Hệ bán chuyên (Winner X 150) nhằm phát triển các tay đua đã có kinh nghiệm thi đấu tại hệ tài năng trẻ các mùa trước. Các tay đua ở hệ này sẽ dùng mẫu côn tay Winner X 150 được nâng cấp bởi các kỹ thuật viên của Honda Racing Vietnam để tranh tài.

Cuối cùng là hệ chuyên nghiệp (SP 150) dành cho các câu lạc bộ đua xe chuyên nghiệp ở Việt Nam. Ở hệ này, các đội sẽ dùng các mẫu xe độ 150 phân khối như: Honda CBR150R, Yamaha R15 VVA, Suzuki GSX 150R để tham gia thi đấu. Theo ban tổ chức, việc mở rộng cho các hãng xe tham gia tranh tài sẽ tăng sức thu hút cho giải, góp phần nâng tầm giải đấu.

VMRC 2025 dự kiến gồm 6 chặng đua, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 tại trường đua Đại Nam (tỉnh Bình Dương).

Tay đua Việt tranh tài quốc tế

Trong các thành viên của đội HRVT, Cao Việt Nam (số 65) là tay đua có thành tích ấn tượng nhất ở thể thức AP250 tại Giải đua Môtô châu Á (ARRC). Năm 2019, Nam là tay đua người Việt đầu tiên giành chức vô địch giải trẻ Thái Lan (TTC), đạt vị trí thứ 6 chung cuộc tại ARRC 2024, gồm hai lần về nhất, một lần về nhì và một lần đạt hạng ba ở các chặng.

Từ trái qua, ba tay đua Anh Phú, Việt Nam và Hữu Trí. Ảnh: HVN

Tay đua Nguyễn Hữu Trí (số 18) có 2 năm gắn bó HRVT, từng đạt top 11 chung cuộc tại ARRC 2024 hạng mục AP250, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam dự Giải đua Tài năng trẻ châu Á Idemisu Asia Talent Cup 2025. Tay đua Nguyễn Tôn Anh Phú (số 19) gia nhập HRVt năm 2022, từng đạt top 9 giải TTC 2024, top 12 ARRC 2024 hạng mục AP250.

Tay đua Ngô Nguyễn Việt Tuấn (số 84) gia nhập HRVT khi 12 tuổi, sớm đạt được những thành tích như: vô địch FIM MiniGP Malaysia 2024, top 11 TTC 2024, top 14 tay đua toàn thế giới tại FIM MiniGP World Series. Tay đua trẻ nhất của HRVt năm nay là Ngô Nguyễn Minh Tuấn (số 48), em trai của Việt Tuấn. Năm ngoái, Minh Tuấn cùng anh trai tham dự FIM MiniGP Malaysia khi mới 10 tuổi. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu nhưng Minh Tuấn đã chứng tỏ được khả năng kiểm soát xe và tinh thần thi đấu quyết tâm. Năm nay, Minh Tuấn tiếp tục được HRVt rèn luyện, tham gia đào tạo nhằm tích lũy kinh nghiệm, hứa hẹn mở ra những thành tích cao trong tương lai.

Tham dự ba giải đua quốc tế

Trong năm nay, đội đua HRVt sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự ba giải đấu, gồm ARRC (giải đua Môtô châu Á), TTC (giải trẻ Thái Lan) và Idemitsu Asia Talent Cup (Giải tài năng Châu Á - IATC).

Trong đó, ARRC là một trong những giải lâu đời và uy tín bậc nhất châu Á, được tổ chức bởi FIM Asia, quy tụ các đội đua hàng đầu trong khu vực. ARRC 2025 có 4 hạng mục thi đấu chính thức gồm UB150, AP250, SS600 và ASB1000, dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12. Từ ARRC, nhiều tay đua tài năng đã vươn tầm các giải đấu danh giá như World Superbike (WSBK) hay MotoGP. Sau 4 lần bước lên bục chiến thắng tại ARRC 2024, năm nay HRVt đặt kỳ vọng vô địch mùa giải (AP250) với đội hình gồm 3 tay đua: Cao Việt Nam, Nguyễn Tôn Anh Phú và Nguyễn Hữu Trí.

Ở giải trẻ Thái Lan (TTC) năm nay, HRVT sẽ có hai tay đua tham gia tranh tài là Nguyễn Hữu Trí và Ngô Nguyễn Việt Tuấn. Đây là giải đua do công ty Thai Honda tổ chức thường niên dành cho các tay đua trẻ tham dự. Ở giải IATC (Idemitsu Asia Talent Cup), HRVt sẽ tham dự với đại diện là tay đua Nguyễn Hữu Trí, sử dụng mẫu xe NSF250 do ban tổ chức cung cấp. Đây là giải đấu do Dorna Sports (đơn vị tổ chức MotoGP) sáng lập và điều hành, mục tiêu phát hiện và đào tạo tài năng trẻ để bước lên các cấp độ cao hơn như Moto3, Moto2 hay MotoGP.

Tay đua Việt Tuấn (bên trái) và Hữu Trí sẽ tham dự TTC 2025. Ảnh: HVN

Trong năm nay, Honda Việt Nam tiếp tục các hoạt động đào tạo, ươm mầm cho những tay đua trẻ, như Ngô Nguyễn Minh Tuấn sẽ được cử sang luyện tập tại Honda Academy Thái Lan. Đội cũng dự kiến tham dự giải đua Malaysia Super Biker Championship để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Các thành viên của HRVT cũng sẽ sang Nhật Bản và Thái Lan để đào tạo và luyện tập.

Ở các giải hàng đầu thế giới, Honda Việt Nam tiếp tục tài trợ cho các đội đua Castrol Honda tại MotoGP, Idemitsu Honda Team Asia tại giải Moto2, Honda Team Asia tại giải Moto3, Honda Asia-Dream Racing Junior tại giải European Talent Cup và đội đua Honda Asia Dream Racing (HADR) tại giải Suzuka 8 Hour Endurance.

Tuấn Vũ