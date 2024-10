Ba điểm nhấn của Samsung Galaxy Z Fold6

Tối ưu thiết kế gập, nâng cấp nhiều tính năng AI cùng bảo mật Samsung Knox là những điểm nhấn trên Galaxy Z Fold6 - thiết bị cao cấp nhất của hãng hiện nay.

Galaxy Z Fold6 ra mắt giữa năm 2024 mang đến nhiều cải tiến cả về thiết kế lẫn công nghệ so với thế hệ trước. Đầu tháng 10 vừa qua, thiết bị được vinh danh "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng" trong khuôn khổ Better Choice Awards 2024 nhờ những nỗ lực của Samsung trong phát triển thiết bị gập.

Tối ưu hóa thiết kế

Samsung là hãng đầu tiên thương mại hoá điện thoại gập với thế hệ Galaxy Z Fold năm 2019. Qua 5 năm cải tiến, Galaxy Z Fold6 đã hoàn thiện vượt bậc về thiết kế, cả khía cạnh thẩm mỹ, độ bền và tính tiện dụng nếu so với đời đầu tiên.

Thiết kế Galaxy Z Fold6. Ảnh: Samsung

Đây là dòng Z Fold mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Độ dày khi gập là 12,1 mm, giảm 1,3 mm so với đời trước và hơn 3 mm so thế hệ đầu tiên. Trọng lượng là 239 gram, giảm đáng kể so với mức 269 gram của mẫu năm 2019 gần tiệm cận điện thoại dạng thanh. Màn hình ngoài rộng hơn giúp tối ưu hiển thị cho mọi nhu cầu sử dụng. Ngôn ngữ thiết kế trở nên vuông vức, đối xứng đi kèm nhiều màu sắc hiện đại như xám metal, hồng rosé, xanh navy...

So với thiết bị tiền nhiệm, Galaxy Z Fold6 tối ưu độ bền với bản lề Flex cải tiến gấp đôi, tăng cường khả năng chống chịu và phân tán lực. Ngoài ra, kính Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước và sau cùng khung viền Armor Aluminum giúp tăng khả năng chống va đập lên hai lần. Sự khác biệt của Galaxy Z Fold6 so với các thiết bị gập khác còn đến từ nếp gấp màn hình trong gần như biến mất, khó quan sát bằng mắt thường và không ảnh hưởng đến trải nghiệm khi vuốt chạm.

Nâng cấp Galaxy AI

Tính năng phiên dịch viên trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Samsung đi đầu trong công nghệ điện thoại gập và tiếp tục dẫn dắt xu thế khi trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tiếng Việt cho thiết bị. Galaxy AI cung cấp nhiều tính năng giúp người dùng tối ưu hiệu suất làm việc, học tập, giải trí. Chẳng hạn, thay vì mất thời gian ghi chép trong các cuộc họp, tính năng "Trợ lý Note quyền năng" cho phép chuyển giọng nói thành văn bản, tóm tắt ý chính và dịch thuật nếu cần thiết. Người dùng cũng có thể đàm thoại, giao tiếp với đối tác nước ngoài với tính năng Phiên dịch viên với phần dịch song song hai màn hình. Galaxy AI cũng có thể hướng dẫn và đề xuất giải pháp cho các câu hỏi, bài toán khó.

Thay vì gõ thủ công, người dùng có thể khoanh tròn bất cứ hình ảnh, từ khoá nào trên màn hình để AI hỗ trợ tìm kiếm. Với người làm nội dung, quản lý fanpage... tính năng Trợ lý vẽ sáng tạo hỗ trợ quá trình làm việc tốt hơn. Thay vì phụ thuộc vào chuyên viên thiết kế khi muốn làm ảnh minh họa, mockup hay storyboard, Galaxy AI sẽ hỗ trợ tạo hình từ nét vẽ phác thảo.

Người dùng chỉnh sửa hình ảnh bằng AI. Ảnh: Samsung

AI trên Galaxy Z Fold6 hỗ trợ tiếng Việt ngay khi ra mắt. Ngôn ngữ trên Galaxy AI được chính đội ngũ kỹ sư và chuyên gia kiểm thử người Việt phát triển và đào tạo để thấu hiểu cả về khía cạnh từ vựng, phát âm, tiếng lóng và phương ngữ vùng miền.

Bảo mật Samsung Knox chuẩn quốc phòng

Thiết bị gập trang bị công nghệ bảo mật thông qua nền Samsung Knox - nền tảng 10 năm liền nhận chứng nhận CC, tiêu chuẩn toàn cầu được 31 quốc gia trên thế giới công nhận. Nhiều quốc gia đang sử dụng Samsung Knox để đảm bảo an ninh dữ liệu trong các thiết bị quốc phòng.

Lý do khiến Samsung Knox an toàn là hệ thống nguyên tắc bảo mật đa dạng và khắt khe. Knox bảo vệ ngay từ phần cứng của thiết bị, cách ly các dữ liệu nhạy cảm như sinh trắc học, dữ liệu thanh toán... trong một môi trường thực thi an toàn. Đồng thời, nền tảng cũng liên tục cập nhật bảo mật 24/7 và áp dụng nhiều lớp bảo mật, xác thực mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi xâm nhập bất hợp pháp.

Hoài Phương