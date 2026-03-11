Ba điểm mua sắm thời trang bản địa tại Singapore cho Gen Z

SingaporeHaji Lane, Design Orchard, lễ hội Artbox quy tụ nhiều thương hiệu bản địa với các sản phẩm thiết kế riêng, số lượng giới hạn, hướng đến nhóm Gen Z.

Cả ba điểm đến trên được nhiều bạn trẻ gợi ý là điểm nên đến khi du lịch Singapore, kết hợp mua sắm sản phẩm bản địa với hoạt động tham quan, check-in, khám phá văn hóa, lịch sử.

Haji Lane - con đường thời trang cá tính

Nằm trong khu Kampong Gelam gần trạm MRT Bugis, Haji Lane là một trong những con phố mua sắm local brand sôi động và đậm màu sắc nghệ thuật nhất tại Singapore. Nơi đây còn là một trong những khu di sản văn hóa lâu đời nhất đảo quốc, giúp du khách có thể kết hợp mua sắm quà lưu niệm với tham quan, khám phá nét lịch sử văn hóa, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đường phố.

Với không gian nhỏ gọn nhưng giàu tính thị giác và sáng tạo, Haji Lane trở thành điểm dừng chân quen thuộc của Gen Z yêu thích phong cách cá nhân hóa và muốn khám phá những thương hiệu địa phương mới lạ. Từ đầu đến cuối phố là những bức tường graffiti (vẽ tranh đường phố) đa sắc cùng mặt tiền cửa hàng được bày trí, thiết kế rực rỡ.

Các cửa hàng thời trang nhỏ trang trí đa sắc màu, trở thành điểm check-in nổi tiếng của khách quốc tế. Ảnh: Conde Nast Travelers

Con phố tập trung nhiều cửa hàng nhỏ (boutique) độc lập chuyên thời trang, phụ kiện thủ công, đồ cổ điển (vintage) và các thương hiệu nội địa quy mô nhỏ. Nhiều sản phẩm được thiết kế riêng hoặc sản xuất với số lượng giới hạn, khác với các dòng hàng bán lẻ phổ biến trong trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu mua những món đồ độc lạ, "có một không hai".

Ngoài mua sắm, Haji Lane còn mang đến trải nghiệm sáng tạo theo sở thích cá nhân. Tại các cửa hàng thủ công như Crafune, du khách có thể tham gia workshop làm đồ da hoặc tự thiết kế phụ kiện theo phong cách riêng, khắc tên và để lại dấu ấn.

Nhiều cửa hàng trưng bày quà lưu niệm như móc khóa, quần áo in thiết kế riêng, tạo điểm nhấn cho khu phố. Ảnh: Travel + Leisure

Design Orchard - tổ hợp 90 thương hiệu nội địa

Điểm mua sắm thứ hai nằm ngay trên trục đường mua sắm sầm uất Orchard Road, được xây dựng như một tổ hợp bán lẻ dành riêng cho các thương hiệu nội địa. Nơi đây quy tụ hơn 90 thương hiệu và nhà thiết kế Singapore trong các lĩnh vực thời trang, phụ kiện, làm đẹp và đồ dùng đời sống hàng ngày như Cocoonese, Sabrinagoh hay Ginlee Studio...

Tòa nhà cao hai tầng rưỡi được thiết kế với kiến trúc cổ điển kết hợp hiện đại, phân chia rõ các khu vực mua sắm. Tầng một là khu bán lẻ trưng bày thời trang, phụ kiện, đồ gia dụng và quà tặng thiết kế. Tầng hai là không gian ươm mầm dành cho các thương hiệu đang phát triển. Trong khi khu gác mái rooftop là nơi tổ chức sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Design Orchard nằm ngay trên trục đường mua sắm sầm uất Orchard Road. Ảnh: VisitSingapore

Tại đây, du khách trẻ có thể tìm thấy nhiều sản phẩm sáng tạo cá nhân hóa như nước hoa thủ công, trang phục thiết kế độc lập hay đồ gia dụng mang dấu ấn thẩm mỹ Singapore. Không gian này cũng giúp các nhà thiết kế trẻ có cơ hội tiếp cận khách hàng mới, giới thiệu các tác phẩm cá nhân ngay tại khu mua sắm sôi động nhất thành phố.

Artbox Singapore - lễ hội mua sắm cuối tuần

Bên cạnh các cửa hàng cố định, Singapore còn có những sự kiện pop-up (chỉ diễn ra trong một thời gian) dành cho cộng đồng sáng tạo. Một trong số đó là Artbox Singapore - lễ hội mua sắm quy tụ các nhà sáng tạo độc lập, hộ kinh doanh nhỏ và thương hiệu mới nổi trong khu vực Đông Nam Á. Artbox Singapore 2026 dự kiến diễn ra trong hai đợt vào các ngày 3-5/4 và 10-12/4 tại Singapore Expo.

Du khách đến Singapore vào dịp đầu tháng 4 có thể tranh thủ cuối tuần ghé mua sắm tại Artbox Singapore - sự kiện chỉ diễn ra vài lần trong năm. Ảnh: Timeout

Sự kiện kết hợp mua sắm, ẩm thực và hoạt động giải trí, tạo môi trường để các thương hiệu trẻ tiếp cận khách hàng trong một không gian mang tính cộng đồng. Theo ban tổ chức, Artbox mỗi năm quy tụ hơn 300 gian hàng về lối sống (lifestyle), thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham dự tại Singapore Expo.

Tại đây, du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm thủ công, thời trang thiết kế, phụ kiện cá tính cùng các gian hàng ẩm thực và nghệ thuật biểu diễn. Không gian lễ hội cũng tạo cơ hội để người trẻ khám phá những xu hướng đang lên trong cùng một địa điểm.

Đan Minh