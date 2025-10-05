Ba điểm không nên bỏ lỡ chơi Tết Trung thu ở Hà Nội

Du khách và người dân có nhiều lựa chọn vui chơi Tết Trung thu ở phố Hàng Mã, xung quanh phố cổ, hoặc Hoàng thành Thăng Long hay Bảo tàng Dân tộc học.

Tết Trung thu năm nay, Hà Nội mang đến nhiều không gian vui chơi đặc sắc, tái hiện không khí lễ hội truyền thống. Khu phố cổ với tâm điểm là Hàng Mã rực rỡ sắc màu, thu hút người dân đến mua sắm và chụp ảnh, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Trong khi đó, Hoàng thành Thăng Long tái hiện Tết Trung thu xưa và lễ hội cung đình thời Lý độc đáo. Bảo tàng Dân tộc học mang đến không gian trải nghiệm "Vui cùng trẻ thơ" với các hoạt động tương tác, giúp các em nhỏ tự tay làm đồ chơi và tìm hiểu văn hóa.

Phố Hàng Mã và khu phố cổ quanh hồ Hoàn Kiếm

Mô hình trăng, thỏ ngọc và cá chép khổng lồ ở Hàng Mã. Ảnh: Tùng Đinh

Từ đầu tháng 9, phố Hàng Mã được trang hoàng rực rỡ đón khách tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Càng gần ngày Trung thu, lượng người càng đông, nhất là dịp cuối tuần. Năm nay ở đây có mô hình trăng lưỡi liềm, thỏ trắng, cá chép khổng lồ, hút các bạn trẻ chụp ảnh.

Ở đình Kim Ngân phố Hàng Bạc, triển lãm và tọa đàm chủ đề "Trăng ta" tái hiện không khí Trung thu truyền thống ở vùng Bắc Bộ. Trong triển lãm, du khách được chiêm ngưỡng đầu sư tử, các loại mặt nạ giấy bồi, đèn lồng, tiến sĩ giấy, con giống bột, mâm cỗ Trung thu truyền thống... Triển lãm kéo dài đến hết 6/10.

Chuỗi hoạt động Tết Trung thu được tổ chức ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Mã - Hàng Lược - Hàng Rươi, phố bích họa Phùng Hưng, chợ Đồng Xuân. Hàng loạt hoạt động gồm trình diễn, hướng dẫn làm đồ chơi dân gian, chương trình văn hóa "Mùa trăng cổ tích", cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu, hướng dẫn làm đầu lân sư tử, đêm hội Trăng rằm, diễn ra các buổi tối đến hết ngày 6/10.

Hoàng thành Thăng Long

Không gian trưng bày Tết Trung thu xưa ở Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Bộ VHTTDL

Chương trình Vui tết Trung thu 2025 tại Hoàng thành Thăng Long có các chủ đề gồm Tết Trung thu truyền thống và Hội Trung thu cung đình thời Lý.

Khu Trung thu truyền thống gồm các gian hàng đồ chơi Trung thu xưa như trống lân, trống ếch, trống bỏi, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi, đồ chơi sắt tây, tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn kéo quân, đèn ông sư, đèn sao, các con giống bằng giấy. Các mẫu đèn cổ đã được các nghệ nhân làng Thanh Oai phục dựng qua nguồn tư liệu ảnh của Bảo tàng Quai Branly (Pháp), Viện Viễn Đông bác cổ Pháp.

Ở phần Hội Trung thu cung đình thời Lý, lần đầu tiên có diễn giải về Tết Trung thu cung đình thế kỷ 11-12 với hệ thống pano giới thiệu về lịch sử và hệ thống tranh vẽ phỏng dựng lại các hoạt động diễn ra trong ngày hội Trung thu. Không gian trưng bày các hiện vật dựng lại hoạt cảnh đua thuyền, biểu diễn rối nước của binh lính và người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội còn có không gian check in sắc màu gồm cổng đèn hoa, bức tường mẹt, cụm trang trí cá vàng vờn trăng trong đầm sen, con đường đèn.

Du khách có thể hòa mình trong không khí lễ hội với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa sư tử, hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu (đèn cù, đèn bướm, đèn sao, đèn thỏ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, diều giấy...) các ngày 4 và 5/10.

Bảo tàng Dân tộc học

Chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề "Vui cùng trẻ thơ" và Không gian nghệ thuật sắp đặt "Sắc Thu". Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tối 5/10, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề "Vui cùng trẻ thơ". Du khách nhí có cơ hội gặp các nghệ nhân trong không gian Trung thu truyền thống qua những đồ chơi quen thuộc như: đèn kéo quân, đèn ông sao, ông tiến sĩ giấy, tò he, mặt nạ giấy bồi, bộ phỗng đất, con giống bột..., xem múa lân sư, rước đèn, múa rối nước dân gian của phường rối Đồng Ngư (Bắc Ninh).

Các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động khám phá như nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, hóa thân thành nhân vật rối nhí, thử tài múa rối tay, tô vẽ tranh chủ đề Trung thu và học cách làm đồ chơi dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân dân gian.

Ngoài ra, còn có trải nghiệm thực hành STEM khám phá khoa học thông qua làm đèn kéo quân, đèn lồng, tàu thủy cùng các trải nghiệm công nghệ số như thực tế ảo (VR), trò chơi đua tìm kho báu Trung thu qua các hiện vật trong Bảo tàng. Không gian nghệ thuật sắp đặt "Sắc Thu" kéo dài đến 4/11 với đồ chơi truyền thống của lớp nghệ nhân cao tuổi.

Tâm Anh