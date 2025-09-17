Ba điểm đến 'thiên đường' của đạo diễn đi khắp thế giới

Michael Zervos - người lập kỷ lục "đến mọi quốc gia trong thời gian nhanh nhất" - khuyến khích du khách nên ghé thăm ba thiên đường là Samoa, Bhutan và Lesotho.

Michael Zervos, 36 tuổi, đạo diễn phim đến từ Detroit (Mỹ), được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đặt chân đến 195 quốc gia nhanh nhất thế giới, trong gần 500 ngày.

Trong số các quốc gia, Zerovs đặc biệt ấn tượng với Samoa, Bhutan và Lesotho, những nơi được anh ví như "thiên đường đúng nghĩa". Tại Samoa, anh ấn tượng vì ít khách du lịch và nổi bật với hố sụt tự nhiên To Sua Ocean Trench. Điểm tham quan nổi tiếng này nằm ở ven biển của đảo Upolu, làng Lotofaga.

To Sua, với nghĩa "hố bơi khổng lồ", là một hồ nước sâu 30 m. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận hồ qua một chiếc thang gỗ do dân làng làm sẵn. Xung quanh là khu rừng hoang sơ, lý tưởng để cắm trại, chụp ảnh. Hồ cũng có một hang ngầm thông ra biển, là điểm khám phá hấp dẫn nhưng chỉ dành cho thợ lặn chuyên nghiệp.

Hố sụt to Sua Ocean Trench ở Soama. Ảnh: CNN

Bhutan được ví như một "ốc đảo" của sự tĩnh tại giữa thế giới hối hả. Tại quốc gia Phật giáo này, sự yên bình, chậm rãi của đời sống khiến Zerovs có cảm giác như được quay về quá khứ hàng trăm năm. Du khách đến đây có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như bắn cung, thưởng thức ẩm thực cay từ phô mai và ớt, hay trekking đường núi, tắm trong các bể đá nóng. Hình ảnh hàng nghìn lá cờ cầu nguyện vắt ngang các hẻm núi cũng là một nét văn hóa đặc trưng, mang đến cảm giác thiêng liêng và bình yên cho mỗi người.

Nam du khách miêu tả Lesotho như một "vương quốc trên bầu trời" nhờ độ cao trung bình trên 1.000 m, không khí trong lành và người dân thân thiện. Nằm ở châu Phi, đất nước này thu hút du khách bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, những dòng sông, đồng cỏ xanh và mỏ kim cương.

Khách du lịch thường tìm đến đây để ngắm dãy núi Maluti, tận hưởng sự bình yên và khám phá văn hóa bản địa đậm nét. Người dân Lesotho nổi tiếng hiếu khách, sẵn sàng mời du khách thưởng thức món cháo motoho đặc trưng và tham gia các lễ hội nghệ thuật truyền thống.

Người dân Lesotho mặc trang phục truyền thống, nhảy múa trong một lễ hội địa phương. Ảnh: Lesotho

Ngoài ba điểm đến ấn tượng kể trên, mỗi ngày trải nghiệm trên đường đều để lại cho Zervos những bài học, những câu chuyện ấn tượng về cuộc đời nhiều người địa phương anh đã gặp.

Zerovs khởi hành ngày 18/1/2024. Anh bán nhà, lên đường từ Mỹ sang Nga, tiếp tục tới Thổ Nhĩ Kỳ, băng qua châu Phi, rồi lần lượt di chuyển tới Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương, Trung Á, châu Âu, Nam Mỹ và Caribe.

Anh đặt ra quy tắc tại các điểm đến của mình: phải ngủ lại ít nhất một đêm ở mỗi quốc gia, ngoại trừ Vatican do không có khách sạn. "Tôi không muốn chỉ phá kỷ lục, mà còn muốn kể câu chuyện và gặp gỡ con người", anh nói. Sau 499 ngày, anh kết thúc hành trình vào 30/5/2025

Trở về Detroit và sống cuộc sống "bình thường", anh nói chuyến đi "là một trải nghiệm tuyệt vời và khiến anh luôn trân trọng".

Michael Zervos, người lập kỷ lục Guinness về tốc độ đi khắp thế giới nhanh nhất. Ảnh: Grek Herald

Zervos không phải người duy nhất lập kỷ lục Guinness về tốc độ đi khắp thế giới. Graham Hughes, 46 tuổi, nhà thám hiểm kiêm làm phim nổi tiếng đến từ Liverpool (Anh), từng đạt kỷ lục "người đến thăm các quốc gia trên thế giới trong thời gian nhanh nhất chỉ dùng các phương tiện công cộng". Do sử dụng taxi, tàu, phà và không dùng máy bay, thời gian hoàn thành mục tiêu của Hughes lâu hơn Zervos, với 4 năm 31 ngày. Anh bắt đầu hành trình từ năm 2009 và kết thúc vào 2013.

Hughes từng trải qua nhiều tình huống hiểm nguy: bị giam tại Cape Verde do nhầm lẫn là kẻ buôn người, bị giữ ở Congo 6 ngày không rõ lý do, mắc kẹt trên biển khi tàu hỏng máy. Hughes cho biết suốt 4 năm anh không bị ốm, không mất đồ, không bị hành hung, luôn giữ thái độ tích cực. Anh ở nhờ nhà dân, ăn đồ ăn đường phố, đi phương tiện công cộng giá rẻ. "Lời khuyên của tôi cho những người thích xê dịch: hãy luôn mỉm cười và luôn có phương án B, phương án C để tiếp tục hành trình", nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh nói.

Mục đích chuyến đi của Hughes là muốn làm điều chưa ai làm, chứng minh rằng bạn không cần giàu có để đi khắp thế giới.

Anh Minh (Theo DM, Visit Bhutan)