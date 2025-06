Ba điểm đến sắp ra mắt tại Singapore

Disney Adventure: Cuối năm nay, du thuyền Disney Adventure sẽ chính thức khởi hành từ cảng biển Singapore. Tàu có sức chứa khoảng 6.000 khách và 2.300 thủy thủ đoàn, tích hợp đa dạng hoạt động giải trí cho gia đình, trải nghiệm nhập vai và không gian ẩm thực theo chủ đề.

Du khách sẽ được hóa thân thành nhân vật trong vở nhạc kịch độc quyền "Duffy and The Friend Ship" (Duffy và con tàu tình bạn). Trên tàu còn có Marvel Style Studio, nơi du khách có thể hóa thân thành các siêu anh hùng. Bibbidi Bobbidi Boutique là khu dành cho trẻ nhỏ với trải nghiệm trở thành công chúa Disney hoặc hiệp sĩ. Các bé sẽ được tham gia tiệc trà hoàng gia "The Royal Tea Party" cùng các nàng công chúa Disney, xem trình diễn ngoài trời "Captain Jack Sparrow's Adventure" (Cuộc phiêu lưu của Jack Sparrow)... Ảnh: CNA