Ba điểm đến mới tại Phú Quốc dịp cuối năm

Kiên GiangKhách sạn La Festa Phu Quoc, Curio by Hilton, Cầu Hôn, chợ đêm sáng tạo Vuifest Bazaar… tại Sunset Town bắt đầu đón khách trong tháng 12.

Cầu Hôn

Cuối tháng 12, Cầu Hôn - cây cầu đi bộ trên biển từng xuất hiện trong MV I Do của ca sĩ Đức Phúc và ban nhạc 911 sẽ đón khách tới tham quan. Sau hai năm "thai nghén" thiết kế và ba năm kiến tạo tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town, Cầu Hôn không chỉ là điểm đến mới tại Phú Quốc còn được kỳ vọng tạo nên dấu ấn trong mắt bạn bè du lịch quốc tế.

Khung cảnh tại Cầu Hôn. Ảnh: Sun Group

Từ giai đoạn thiết kế, cây cầu này đã được TG1 - kênh thông tin của Đài truyền hình quốc gia Italy ví như sự giao thoa văn hóa Việt - Italy, không chỉ bởi do kiến trúc sư Marco Casamonti - đại sứ thiết kế Italy tại Việt Nam thực hiện, mà còn bởi sự ẩn chứa nhiều mật mã văn hóa của hai quốc gia. Ông Marco Casamonti cho biết, cảm hứng thiết kế Cầu Hôn bắt nguồn từ bức tranh Chúa tạo ra Adam (The Creation of Adam) của danh họa Michelangelo và cây cầu được dệt bởi đàn chim trong sự tích ông Ngâu bà Ngâu của văn hóa Á Đông.

Cầu có chiều dài 800 m, với hai nhánh North Wing và South Wing (nhánh cầu phía Bắc và Nam) hợp thành một thể nhưng không chạm mà cách nhau 30 cm. Các kiến trúc sư Sun Group cho biết, việc xây dựng cầu với hai nhánh tách rời trên biển gặp nhiều thách thức lớn. Cầu có sức chứa hơn 5.000 người, bằng với quy mô một sân vận động nhưng không được phép có bất kỳ sai sót nhỏ dù chỉ 1 mm. Khoảng cách giữa hai nhánh cầu được thiết kế vừa vặn cho một cái ôm, một nụ hôn, một cái bắt tay hữu nghị. Khoảng cách này cũng được tính toán kỹ lưỡng, để vào ngày 1/1 hàng năm, mặt trời lúc hoàng hôn Phú Quốc sẽ rơi đúng vào giữa hai nhánh cầu, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng.

La Festa Phu Quoc

La Festa Phu Quoc được kiến tạo bởi tập đoàn Sun Group và quản lý bởi ông lớn trong ngành khách sạn - Hilton. Đây là khách sạn Việt Nam đầu tiên mang thương hiệu Curio Collection by Hilton - một trong những thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Hilton. Thương hiệu này nổi danh gắn liền với những trải nghiệm đậm chất địa phương cùng với dịch vụ đẳng cấp chuẩn quốc tế.

La Festa Phu Quoc tọa lạc ở vị trí trung tâm Sunset Town. Ảnh: Gayan Indika

Tọa lạc tại trung tâm, được thiết kế đồng nhất với tổng thể thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town, La Festa Phu Quoc mang cảm hứng của thị trấn ven biển Amalfi của Italy với những gam màu và chất liệu đặc trưng như sắc trắng, mái vòm đất nung hồng hay xanh lam, cùng những chi tiết khảm gạch mosaic. Trong 13 hạng phòng khách sạn, văn hóa bản địa Việt Nam được kết hợp hài hòa thông qua ly gốm sứ, túi và mũ cói.

Khách sạn có bốn nhà hàng theo phong cách ẩm thực nguyên bản Italy. Thưởng thức pizza đút lò với quả olive, nhâm nhi tách cà phê Italy hay ly kem sorbet tươi mát của vùng Địa Trung Hải tại đây, du khách sẽ phần nào cảm nhận hơi thở vùng Nam Âu hòa quyện cùng vùng biển Phú Quốc.

Căn phòng có tầm nhìn phóng khoáng về phía biển. Ảnh: Sun Group

Nằm tại trung tâm Nam đảo, La Festa Phu Quoc thụ hưởng hệ sinh thái du lịch hiện đại, tiện nghi của khu vực. Du khách chỉ mất vài phút để đi bộ tới bãi biển và chuỗi nhà hàng Á-Âu, các quán bar và club ven biển. Trong những ngày lưu trú tại đây, du khách có thể trải nghiệm show công nghệ đa phương tiện Kiss Of The Sea, du ngoạn cáp treo Sun World Hon Thom và lưu giữ những khoảnh khắc hoàng hôn tại Cầu Hôn.

Chợ đêm sáng tạo Vuifest Bazaar

Vuifest Bazaar nằm trong không gian đậm chất nghệ thuật của thị trấn Hoàng hôn, mang sắc màu vùng biển Amalfi của Italy, cùng những công trình điêu khắc ấn tượng. Khu chợ quy tụ 40 gian hàng gồm các quầy hàng ẩm thực vùng miền, các sản phẩm thời trang và quà tặng sáng tạo, thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là nơi quy tụ các show diễn nhạc kịch và hoạt náo hàng đêm, với không gian âm nhạc ngẫu hứng.

Show diễn đường phố tại khu chợ đêm. Ảnh: Sun Group

Hàng loạt các công trình và sản phẩm du lịch đẳng cấp được ra mắt tháng 12, kết hợp cùng show Kiss Of The Sea phiên bản nâng cấp với pháo hoa hàng ngày đã hoàn thiện hệ sinh thái du lịch chỉn chu của Thị trấn Hoàng Hôn, hứa hẹn đưa nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu cho kỳ nghỉ cuối năm và năm mới.

Tuệ Anh