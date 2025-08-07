Ba đại gia mất 20 tỷ đồng vì mê khối 'thiên thạch tỷ đô'

Hà NộiCặp đôi thầy cúng nói dối được tổ tiên để lại 10 kg thiên thạch có "khả năng thần tiên", ước tính giá 1,4 tỷ USD mỗi kg, dụ ba đại gia góp tiền lo thủ tục bán, hứa chia tiền.

Ngày 7/8, Nguyễn Thị Tuyết 55 tuổi, quê Thái Nguyên cùng tình nhân Đặng Hoàng Giao, 67 tuổi, trú Hà Nội, bị TAND Hà Nội tuyên lần lượt 20 năm và 16 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2023, họ từng bị phạt lần lượt 9 và 8 năm tù, cũng vì tội danh này. Giao còn hai lần bị phạt hành chính, án treo vì hành vi đánh bạc.

VKS xác định, hai bị cáo đều có gia đình riêng, nhưng năm 2010 về ở chung như vợ chồng, có hai con chung. Họ hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập hai điện thờ tại Thái Nguyên và Hà Nội.

Qua các mối quan hệ xã hội, họ quen 3 đại gia Hải Phòng, Bắc Giang (cũ) và TP HCM, nói dối có hai khối thiên thạch phóng xạ và có khả năng thần tiên. Họ cũng bịa chuyện có nhiều USD, dụ các đại gia tài trợ tiền thuê quần áo chống độc để vào kho lấy USD, làm thủ tục pháp lý để bán thiên thạch.

Cặp đôi hứa hẹn bán được thiên thạch, sẽ chia cho ba đại gia. Tin là thật, ba nạn nhân bị Tuyết, Giao bòn hơn 20 tỷ đồng.

Nạn nhân đầu tiên là ông Luyện, 49 tuổi ở Hải Phòng, bị Tuyết, Giao lừa có khối thiên thạch 8,7 kg cần bán cho tập đoàn nước ngoài, giá 3 tỷ đồng/kg. Ông Luyện đến tận nhà xem, được Tuyết tâm sự đang cần tiền lo thủ tục "bôi trơn" để bán thiên thạch, dụ ông đưa 1 tỷ, khi bán được thiên thạch sẽ chia cho10 triệu USD. Ông Luyện đưa càng nhiều tiền, sau này Tuyết chia cho lợi tức càng lớn.

Cặp đôi còn cho ông này xem quyển sổ bịa danh sách "thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo".

Ông Luyện tin tưởng trong 4 năm 2018-2022, đã chuyển khoản cho Tuyết hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận tiền, Tuyết bảo tình nhân soạn, ký "Hợp đồng chuyển nhượng gia bảo" với nội dung bán thiên thạch được 6 tỷ USD, sẽ chia cho ông 17 triệu USD.

Nạn nhân thứ hai là ông Bích, 61 tuổi trú tỉnh Bắc Giang (cũ), được Tuyết loan tin mình có nhiều USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Ông Bích hẹn gặp, gợi ý Tuyết đưa cho ông để ông đi làm thủ tục, giấy tờ pháp lý cho số USD này được lưu thông, sử dụng trên toàn thế giới.

Để cho ông Bích tin tưởng hơn, Tuyết giả vờ không đồng ý và không cho xem tiền. Tháng 11/2019, Tuyết và Giao gặp lại ông Bích và nói sẽ chuyển giao trước cho ông một triệu USD để ông Bích đi làm thủ tục cho tiền lưu thông hợp pháp.

Tuyết nói tiền được cất tại một kho ở tỉnh Thái Nguyên (không nói rõ địa chỉ cụ thể) và có "cậu Đồng" đang trông giữ. Tuyết yêu cầu ông Bích phải đưa tiền để Tuyết đi thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc mặc đi vào kho lấy một triệu USD đưa cho ông. Họ cũng mang khối thiên thạch ra khoe khoang, thuyết phục ông Bích đưa tiền, động viên "ông bà cho lộc thì cố gắng nộp tiền vào đi".

Cặp đôi sau đó còn rủ ông Bích mang khối thiên thạch hơn 4 kg vào TP HCM bán cùng mình, sau đó một mình đi "giao dịch". Tuyết sau đó thông báo đã có bên đồng ý mua thiên thạch này với giá 1,4 tỷ USD/kg.

Để ông Bích vui vẻ, tin tưởng, Tuyết cho ông đứng tên hợp đồng mua bán, cam kết chia cho ông 20 triệu USD. Hợp đồng ghi giá trị mua bán thiên thạch là 8,5 tỷ USD, bên mua đặt cọc 500 triệu USD.

Tuyết sau đó bắt ông Bích đưa tiền để mua vé máy bay cho "đối tác" bay từ Mỹ sang nhận thiên thạch, dọa ông Bích không đưa tiền sẽ bị cắt khỏi danh sách thụ hưởng.

Vừa tin, vừa sợ, ông Bích nhiều lần chuyển cho Bích tổng 1,4 tỷ đồng.

Người bị lừa nhiều tiền nhất là ông Thuần, 67 tuổi trú TP HCM với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng, là bạn của ông Bích.

Khi gặp ông Thuần, Tuyết và Giao nói có khả năng giao tiếp với người âm, tiếp tục mang chiêu bài "đá thiên thạch ra dụ. Cặp đôi thầy cúng này nói có 3 khối thiên thạch tổ tiên để lại, đã được chính phủ Việt - Mỹ đồng ý mua bán và giao bộ ngành thực hiện.

Tuyết, Giao còn "bốc phét" việc một chủ doanh nghiệp có tiếng ở Sài Gòn, nhờ bán đá thiên thạch đã gây dựng cơ nghiệp khắp miền Nam.

Cuối năm 2019, cặp đôi bắt đầu "huy động vốn", nói với ông Thuần rằng có 20 người đang xếp hàng đầu tư với mình. Họ hứa nếu góp tiền để mình hoàn thành khâu mua bán, ông Thuần sẽ được chia 170 triệu USD.

Với y nguyên các chiêu bài thao túng tâm lý, cặp siêu lừa được đại gia chuyển khoản 17,7 tỷ đồng. Ông nói còn đưa gần 5 tỷ đồng tiền mặt, nhưng không có bằng chứng gì ghi lại, do đó cơ quan tố tụng chỉ đủ cơ sở để quy kết với số tiền 17,7 tỷ đồng, giao dịch chuyển khoản.

Tổng số tiền lừa đảo của 3 nạn nhân được tòa xác định hơn 20 tỷ đồng.

Hải Thư