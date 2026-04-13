Ba đặc điểm định hình môi trường làm việc 'sẵn sàng cho AI'

Với những mô hình AI-ready (sẵn sàng cho AI), trí tuệ nhân tạo được xem nền tảng và năng lực làm việc cùng AI trở thành tiêu chuẩn.

Ngành công nghệ Việt Nam bước vào giai đoạn mà cách tích hợp AI sẽ quyết định năng lực thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ. Từ danh sách Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 - bảng xếp hạng thường niên của ITviec, ban tổ chức nhận thấy xu hướng: đơn vị dẫn đầu không chỉ ứng dụng AI mà đang chuyển dịch để trở thành môi trường làm việc AI-ready.

Cũng theo Báo cáo Lương và thị trường tuyển dụng IT 2025-2026 của ITviec, 96,8% chuyên gia IT đang ứng dụng AI mỗi ngày, trong đó ChatGPT đạt 77,1%. Từ viết code, sửa lỗi đến tối ưu quy trình, trí tuệ nhân tạo tác động trực tiếp đến toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Điều này cho thấy AI đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành một phần không thể thiếu trong mảng kỹ thuật.

Theo đại diện ITviec, khi AI trở thành mặc định, câu hỏi quan trọng không còn là "có sử dụng AI hay không", mà dùng nó ở mức độ nào, cách nào. Đây cũng là yếu tố tạo sự khác biệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

"Khoảng cách giữa 'có AI' và 'AI-ready' ngày càng rõ. Các doanh nghiệp trong danh sách Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 là nhóm đang tiến nhanh hơn về phía tiêu chuẩn đó", người đại diện phân tích và liệt kê ba đặc điểm sau:

Thứ nhất, AI không đơn thuần là công cụ bổ trợ mà được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc thực tế. Tại Yoong - top 2 danh sách Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 (hạng mục Doanh nghiệp vừa và nhỏ), AI được áp dụng xuyên suốt từ tuyển dụng đến phát triển phần mềm, phân tích CV lẫn hỗ trợ viết kiểm thử, code và tài liệu. Đơn vị còn ứng dụng mô hình multi-agents để tối ưu từng khâu trong quy trình, góp phần nâng hiệu suất trung bình lên đến 55%.

Thứ hai, hệ sinh thái học tập, làm việc xoay quanh AI là "bình thường mới". Theo Báo cáo Lương và thị trường tuyển dụng IT 2025-2026, khoảng 2,6% chuyên gia IT hoàn toàn tin tưởng vào AI. Lúc này, kỹ sư đóng vai trò đánh giá, thích nghi liên tục.

Điển hình, GoTymeX - top 2 Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 (hạng mục Doanh nghiệp lớn) - xây dựng văn hóa "AI-first" (ưu tiên trí tuệ nhân tạo). Mọi nhân sự được trang bị công cụ, hệ thống và đào tạo để chủ động khai thác AI trong công việc hàng ngày. Việc tích hợp đa mô hình cùng cơ chế kiểm soát dữ liệu cũng đảm bảo sự linh hoạt trong thử nghiệm mà vẫn giữ chất lượng, bảo mật.

Thứ ba, văn hóa kỹ thuật cho phép thử nghiệm đi kèm kiểm soát. Dù AI giúp tăng năng suất, độ chính xác vẫn còn giới hạn nên đòi hỏi doanh nghiệp cần có cơ chế kiểm soát phù hợp.

Topicus Vietnam - Top 3 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 (hạng mục Doanh nghiệp vừa và nhỏ) - tiếp cận AI như "trợ lý" để tăng tốc công việc, đồng thời duy trì vai trò kiểm soát của kỹ sư. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ viết code, test (kiểm thử) và tài liệu, nhưng chất lượng đầu ra vẫn đảm bảo thông qua tư duy phản biện, chuyên môn.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình ngành công nghệ, doanh nghiệp cần đầu tư công cụ, môi trường hiện đại, đồng thời xây dựng các chính sách phúc lợi cạnh tranh, đào tạo liên tục và mô hình làm việc linh hoạt... nhằm nâng cao hiệu suất, đồng thời đảm bảo cân bằng bền vững cho đội ngũ.

"Từ góc nhìn đó, Top công ty IT tốt nhất Việt Nam 2026 phản ánh rõ hướng dịch chuyển của thị trường trong cách tạo ra môi trường làm việc thu hút nhân tài IT", đại diện ITviec nói thêm.

Đông Vệ