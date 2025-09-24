Ba cựu phó tổng giám đốc Xi măng Việt Nam bị khởi tố

Hà NộiBa cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngày 24/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố ông Tạ Quang Bửu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Lâm Cường (đều là cựu Phó tổng giám đốc Vicem) và Đoàn Thị Mai Lan (nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 5/4, C03 đã khởi tố ông Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Vicem) cùng ba cấp dưới là Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc), Dư Ngọc Long (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định) về cùng tội danh.

Công trình có vị trí "đất vàng" trên trục đường chính Phạm Hùng, hiện bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Giang

Bước đầu, những người bị cáo buộc có sai phạm khi lập hồ sơ thực hiện dự án tòa nhà trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6 khu đô thị Cầu Giấy, nằm trên đường Phạm Hùng. Dự án này được đầu tư ở mức 1.245 tỷ đồng nhưng quá trình thực hiện có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Việc khởi tố vụ án, bị can xuất phát từ nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tháp Vicem được tổng công ty này đầu tư từ năm 2010 trên khu đất rộng gần 8.500 m2, diện tích xây dựng là 2.800 m2; quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư ban đầu là 1.951 tỷ đồng, sau đó năm 2011 được điều chỉnh lên 2.743 tỷ. Việc đầu tư nhằm xây dựng trụ sở làm việc của Vicem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại.

Năm 2011 tòa tháp được khởi công. Khi hoàn thành thi công xây lắp toàn bộ kết cấu phần ngầm, phần thân công trình thì bị đắp chiếu từ 8/2015 đến nay.

Giai đoạn sau đó, Vicem đã nhiều lần đề nghị Bộ Xây dựng cho phép lập phương án, tìm đối tác chuyển nhượng tòa tháp để hoàn vốn. Bộ Xây dựng đã báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho Tổng công ty chuyển nhượng vào tháng 3/2017. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do dự án gặp nhiều vướng mắc về pháp luật đầu tư, đất đai, việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiền thân là liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng quản lý các nhà máy xi măng trong cả nước. Hiện Vicem là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, có tuổi đời 45. Vicem quản lý 10 nhà máy trên cả nước với 16 dây chuyền sản xuất, công suất 20 triệu tấn clinker và 27 triệu tấn xi măng mỗi năm.

Phạm Dự