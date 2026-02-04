Ba cựu Phó chủ tịch TP Long Xuyên lĩnh án vì sai phạm tái định cư

An GiangBa nguyên Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cùng nhiều cán bộ đã thiếu trách nhiệm trong bồi thường, cấp đất tái định cư, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng.

Ngày 4/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh (50 tuổi) và Đào Văn Ngọc (63 tuổi) mức án 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Phó chủ tịch Huỳnh Giang Sơn (65 tuổi) bị phạt 2 năm tù treo.

26 cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường, tái định cư trên địa bàn TP Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) lĩnh một năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Khang

Theo cáo trạng, giai đoạn 2018-2022, Võ Văn Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Xuyên, đồng thời là Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Xuyên, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống 5 hồ sơ liên quan đến bồi thường, tái định cư.

Trung tự lập hồ sơ tái định cư không đúng thực tế, soạn thảo quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký lãnh đạo UBND TP Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để hoàn tất thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung tiếp tục chuyển nhượng cho người khác nhằm trục lợi. Ngày 1/8/2022, Trung được phát hiện tử vong trong vườn nhà.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã lập khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng.

Cơ quan điều tra kết luận, lãnh đạo nhiều cơ quan tại TP Long Xuyên (cũ) đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ ở các khâu thẩm tra, thẩm định, đề xuất và ký duyệt, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng; ông Ngọc ký 10 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; ông Sơn ký một hồ sơ, gây thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

An Minh