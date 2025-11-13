Ba cú sút xa giúp Thái Lan thắng trận ra mắt HLV mới

Thái LanThái Lan ghi ba bàn từ cú sút xa để thắng Singapore 3-2 trong trận giao hữu ra mắt tân HLV Anthony Hudson, tối 13/11.

* Ghi bàn: Sarach 15’, Theerathon 47’, Seksan 53’ – Kweh 17’ 62’

Trên sân Rajamangala, Thái Lan mở tỷ số ở phút 15 sau quả tạt từ biên trái vào vòng cấm Singapore. Sarach Yooyen đỡ bóng bằng ngực ở sát vòng cấm, rồi vô-lê chân phải uy lực đưa bóng chạm mép dưới xà ngang đập đất vào lưới.

Khi hiệp hai trôi qua hai phút, Theerathon Bunmathan phối hợp đá phạt góc biên phải với Chanathip Songkrasin, trước khi sút chân trái vào góc thấp phải. Thủ môn Izwan Mahbud chạm tay vào bóng vẫn không ngăn được bàn thua. Đến phút 53, Seksan Ratree có bóng cách khung thành khoảng 25 m. Tiền vệ sinh năm 2003 không cần lấy đà mà vung chân phải đưa bóng đi căng vào góc cao trái ghi bàn thứ ba.

Tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen (số 6) mừng bàn mở tỷ số ở phút 13 trong trận giao hữu thắng Singapore 3-2 trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 13/11/2025. Ảnh: ThailandNT

Trận giao hữu với Singapore cũng là màn ra mắt của HLV Anthony Hudson. Nhà cầm quân người Anh lên thay HLV Masatada Ishii (Nhật Bản) vào cuối tháng 10, sau khi Thái Lan hạ Đài Loan 6-1 ở lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027. Việc này tạo nên một khoảng thời gian chia rẽ trong nền bóng đá, đồng thời chỉ trích LĐBĐ Thái Lan đã vội vàng.

HLV Hudson gây bất ngờ khi triệu tập nhiều cầu thủ trên 30 tuổi, trong đó nổi bật là sự trở lại của Sarach, Theerathon và Teerasil Dangda. Điều này trái ngược với HLV tiền nhiệm, khi ưu tiên dùng nhiều cầu thủ trẻ hơn. Màn ra mắt của ông Hudson với Thái Lan vì thế thu hút nhiều chú ý.

Trước Singapore, Thái Lan tổn thất lực lượng ngay từ phút 13 khi tiền đạo Supachai Chaided chấn thương, phải nhường chỗ cho Teerasak Poeiphimai. Tuy nhiên, những cựu binh như Sarach, Theerathon tỏa sáng giúp đội chiếm lợi thế.

Dù ghi ba bàn, màn trình diễn của Thái Lan chưa trơn tru trước đối thủ yếu hơn. Đội chỉ kiểm soát bóng 52% và mắc nhiều lỗi trong phòng ngự, đặc biệt ở cánh trái của Kevin Deeromram.

Phút 17, Harhys Stewart phất bóng từ cánh trái đến cột xa, để anh ruột Ryhan căng ngang cho Glenn Kweh đệm cận thành gỡ hòa 1-1. Đến phút 62, Harhys tiếp tục có đường chuyền từ biên phải cho Ikhsan Fandi dứt điểm vào góc trái bị thủ môn Patiwat Khammai đẩy ra, nhưng Kweh vẫn có mặt kịp lúc để đá bồi rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Tiền vệ Thái Lan Theerathon Bunmathan (số 3) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 47. Ảnh: ThailandNT

Singapore có nhiều tình huống phản công tốt trong hiệp một nhưng không thể tận dụng. Đội cũng bị cột dọc từ chối bàn thắng sau cú sút xa của Kyogo Nakamura. Phút 82, thủ môn Patiwat chọn sai điểm rơi bóng bổng, nhưng Ikhsan Fandi đánh đầu chệch gôn trống.

Trận này cũng là cơ hội để Thái Lan trình làng tiền vệ mang dòng máu lai Anh, là Jude Soonsup-Bell. Tiền đạo sinh năm 2004 từng thi đấu cho đội trẻ Chelsea, Tottenham Hotspur, và hiện thi đấu cho đội hạng Nhì Anh Grimsby Town.

Soonsup-Bell được tung vào thay Deeromram ở phút 64, sau đó kiếm về phạt đền ở phút bù thứ năm. Anh bứt tốc cướp bóng trong vòng cấm và bị Shah Shahiran phạm lỗi. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, tiền đạo 21 tuổi sút vào chính giữa bị thủ môn Mahbud dùng chân cản phá.

Sau trận này, hai đội sẽ chuẩn bị cho lượt năm vòng loại cuối Asian Cup 2027, vào ngày 18/11. Thái Lan và Singapore lần lượt làm khách trước Sri Lanka và Hong Kong.

Ở bảng D, Thái Lan có chín điểm như Turkmenistan nhưng xếp nhì do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3). Trong khi đó, ở bảng C, Singapore có tám điểm và hiệu số bàn thắng bại +2 như Hong Kong, nhưng kém số bàn thắng (5 so với 6).

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Patiwat Khammai, Nicholas Mickelson, Pansa Hemviboon, Nattapong Sayriya, Kevin Deeromram, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Ben Davis, Supachai Chaided

Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Safuwan Baharudin, Hariss Harun, Akram Azman, Harhys Stewart, Kyoga Nakamura, Glenn Kweh, Shah Shahiran, Shawal Anuar, Ikhsan Fandi.

Hiếu Lương