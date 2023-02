Bà cụ non tìm ông cụ non

Em sinh năm 1995 đến từ vùng trung du phía Bắc, làm về kiểm soát chất lượng ở Hà Nội.

Mến chào các anh chị và bạn đọc chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Đầu xuân em chúc mọi người vạn sự may mắn, bình an và hạnh phúc.

Theo dõi chuyên mục Hẹn hò đã lâu, nay em mạnh dạn gửi bài, hy vọng có thể tìm kiếm anh - người bạn, người chồng, người sẽ đồng hành cùng em đến hết cuộc đời.

Về ngoại hình, em cao 1,61 m, nặng 55 kg, khuôn mặt nhẹ nhàng, dễ mến. Em đang chỉnh nha được một năm, thấy không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ như vật trang trí thôi, nói cho anh tiện hình dung nhé.

Về tính cách, em được nhận xét nhẹ nhàng, điềm đạm, mát tính, không hay nổi nóng, cũng không thích sân si, than vãn. Vì sinh ra ở nông thôn nên em khá tự lập, biết chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Em thích nghe podcast, xem những video về phát triển bản thân, nghe nhạc tận hưởng không gian riêng yên tĩnh một mình.

Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng em cũng thích nghịch ngầm trong âm thầm đó (cười). Không to tát đâu, chỉ là khi cao hứng, em sẽ phiêu theo những giai điệu bài hát US - UK thật xôm, rồi tận hưởng khoảnh khắc đó mà quên hết thế sự. Còn những lúc đi du lịch hay đi chơi cùng bạn bè thân quen, em sẽ đặc biệt thích thú, giống như một đứa trẻ vậy. Những điểm này có lẽ phải là người thân quen của em mới thấy được, còn người mới quen không dễ gì nhìn thấy đâu.

Em xin giải thích chút về danh xưng "bà cụ non". Nếu theo nghĩa bóng, tính cách bà cụ non của em chắc được khoảng 50% thôi, còn ý em nói là về nghĩa đen anh ạ. Em có chơi thân với nhóm bạn thân từ hồi đại học và tậu được khoảng chín đứa chắt gọi bằng cụ (đều bằng tuổi do ở ký túc xá nên gọi vui vậy đó anh). Cũng được 10 năm làm cụ rồi và giờ mấy đứa cứ mong cụ bà đi tìm cụ ông, vì chiều chắt nên em nghe theo đó ạ (cười).

Sương sương vậy thôi, những điều còn lại để dành cho anh tìm hiểu. Hy vọng có thể tìm được anh - ông cụ non chín chắn, trưởng thành, giàu tình cảm và hòa hợp với tính cách của em, không quan trọng tuổi tác hay chiều cao đâu anh.

Vì chuyện tình cảm quan trọng nhất là cảm xúc, nên nếu ban đầu em chưa bắt được tần số với anh, hãy kiên trì chút nhé. Cảm ơn anh đã đọc hết bài. Chúc anh mọi điều an lành.

