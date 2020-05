Bà cụ 108 tuổi chiến thắng hai đại dịch

MỹBà Sylvia Goldsholl tự gọi mình là "người sống sót" sau khi chiến thắng Covid-19 và đại dịch cúm năm 1918.

Bà Sylvia Goldsholl sống tại một viện dưỡng lão ở Allendale, New Jersey. Bà đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi được chẩn đoán mắc Covdi-19 vào tháng trước. Thông tin do Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết trong một cuộc họp báo ngày 14/5. Bà cũng là người lớn tuổi nhất tại New Jersey khỏi bệnh.

Bà từng vượt qua đại dịch cúm năm 1918 đã giết chết hơn 50 triệu người trên toàn cầu. Khi đó, Goldsholl mới 7 tuổi. "Tôi đã vượt qua tất cả mọi thứ vì tôi quyết tâm sống sót", bà cho biết.

Câu chuyện về bà đưa chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Họ gọi bà là "hình mẫu" cho nỗ lực phi thường.

Cụ bà Sylvia Goldsholl, 108 tuổi. Ảnh: CNN.

Covid-19 được cho là đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 80% số ca tử vong vì nCoV tại nước này là người cao tuổi.

Tuy nhiên, thế giới đã ghi nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi hồi phục. Tại Trung Quốc, bà Zhang Guangfen, 103 tuổi, hồi phục sau 6 ngày điều trị ở Vũ Hán. Một cụ bà 103 tuổi ở Iran cũng khỏe lại sau khi nhập viện một tuần chữa Covid-19. Tại Tây Ban Nha, cụ bà Branyas, 113 tuổi, được cho là người sống thọ nhất nước này, bình phục sau khi nhiễm nCoV tại một viện dưỡng lão.

Thùy An (Theo CNN)