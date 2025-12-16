Ba công ty du lịch ở Đà Nẵng bị phạt hơn 300 triệu đồng

Ba doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Đà Nẵng vi phạm về thuế, kinh doanh du lịch và sử dụng lao động nước ngoài sai phép, bị xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng.

Thanh tra TP Đà Nẵng ngày 16/12 công bố kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và các cơ sở phục vụ khách du lịch. Qua kiểm tra 8 doanh nghiệp, cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, trong đó ba đơn vị bị xử phạt hành chính với mức phạt cao.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng về du lịch. Ảnh: Nguyễn Đông

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family chịu mức phạt cao nhất với hơn 215 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế và ký hợp đồng lao động không đầy đủ nội dung theo quy định.

Công ty TNHH Danang Guide Man bị phạt 64 triệu đồng vì không thực hiện đúng chế độ báo cáo thống kê và chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng bị phạt 30 triệu đồng do sử dụng hai lao động nước ngoài làm việc không đúng nội dung ghi trong giấy phép lao động.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan siết chặt quản lý hoạt động lữ hành quốc tế. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tour du lịch vi phạm; phối hợp với công an và các đơn vị chức năng rà soát việc sử dụng lao động nước ngoài.

Ngành thuế được giao tăng cường kiểm tra hóa đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế nhằm ngăn thất thu ngân sách, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, lành mạnh.

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, việc xử lý nghiêm các sai phạm nhằm lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh lữ hành, bảo vệ hình ảnh du lịch của thành phố.

Nguyễn Đông