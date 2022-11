Ba công thức giúp Volvo chinh phục khách Việt

Thị phần của Volvo tại Việt Nam tăng gấp 4 lần sau 5 năm, trở thành thị trường tăng trưởng tốt nhất châu Á Thái Bình Dương của hãng xe Thụy Điển.

Trong 6 năm có mặt tại Việt Nam, Volvo từng bước tạo lập vị thế riêng biệt trong mảng xe sang nhập khẩu, doanh số tăng trưởng đều đặn, thậm chí không bị ảnh hưởng trong giai đoạn Covid-19. Đại diện Volvo Car cho biết, thành công trên đến từ những giá trị an toàn, bền vững mà hãng Thụy Điển không ngừng kiến tạo.

Công nghệ an toàn hàng đầu

An toàn là một trong những giá trị đưa tên tuổi Volvo ra toàn thế giới. Trong gần 1 thế kỷ phát triển, những tiến bộ công nghệ trên xe của hãng này ngày càng an toàn và thông minh hơn. Có mặt tại khu trưng bày Volvo tại Triển lãm Ôtô Việt Nam (VMS) 2022, nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng, hãng không ngừng tìm ra những cách thức, công nghệ mới nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dùng.

Nghệ sĩ Thành Lộc trong khoang cabin Volvo, tại VMS 2022.

"Ngoài việc trang bị túi khí trong xe, Volvo có cả những túi khí bên ngoài giúp giảm thiểu chấn thương cho người bị va chạm. Đó là chi tiết khiến tôi rất bất ngờ", nghệ sĩ Thành Lộc nói. "Những sáng tạo công nghệ an toàn thường được Volvo chia sẻ với các hãng khác một cách hào phóng".

Các công nghệ an toàn được Volvo tích hợp AI nhằm giảm bớt áp lực cho người lái, bảo vệ người bên trong và bên ngoài xe. Nhóm công nghệ này gồm: Pilot Assist hỗ trợ lái bán tự động, giữ làn đường; City Safety tự động dừng xe khi phát hiện nguy cơ va chạm, giữ khoảng cách xe phía trước; Cross Traffic Alert cảnh báo phương tiện cắt ngang...

"Các thế hệ xe Volvo đều có cảnh báo điểm mù gắn radar, khả năng nhận biết ở khoảng cách gần, chủ động điều chỉnh vô-lăng nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông", đại diện Volvo Car nói.

Chất sang trọng, tinh tế kiểu Bắc Âu

Thiết kế mang phong cách Bắc Âu là yếu tố tiếp theo, giúp Volvo chinh phục nhóm khách hạng sang tại Việt Nam. Tại VMS 2022, khách tham quan được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những dòng xe Volvo như: S90, XC60 Recharge, V60 và "át chủ bài" XC90 Recharge Ultimate.

Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy bên cạnh mẫu sedan hạng sang S90 phiên bản Ultimate.

Là một trong những khách hàng yêu chuộng Volvo, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy đánh giá, nét đặc biệt trong thiết kế của hãng này là bảo tồn những giá trị truyền thống. "Giống như nghề nghiệp của tôi liên quan đến âm nhạc cổ điển, dòng nhạc đã có lịch sử hàng trăm năm thì Volvo cũng làm vậy. Họ giữ nguyên những giá trị cốt lõi, duy trì bản sắc đậm chất Bắc Âu và tinh thần Lagom", ông nói.

Góp mặt tại sự kiện, hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie cũng ấn tượng với những đường nét sang trọng nhưng không phô trương. Nội thất chú trọng đến trải nghiệm tối ưu cho người ngồi, nhờ hệ thống bảo vệ chấn thương đốt sống cổ.

Chiếc XC90 Recharge Ultimate với ngoại thất đặc trưng của thiết kế Scandinavian đương đại bên cạnh H'Hen Niê.

"Càng khám phá các chi tiết nội ngoại thất, sự tinh tế của Volvo càng lôi cuốn mình", hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 nói. "Ứng dụng công thái học vào thiết kế ghế ngồi mang lại cảm giác dễ chịu, phù hợp với những người có lịch trình làm việc bận rộn, thường xuyên di chuyển như H’Hen Niê".

Mục tiêu phủ xanh thị trường ô tô

Volvo đưa ra tầm nhìn trở thành hãng xe xanh, hướng đến mục tiêu trung hòa khí thải vào 2040. Các dòng xe mới ra mắt của hãng đều trang bị động cơ hybrid hoặc mild-hybrid.

"Việc sử dụng nguồn năng lượng điện thay thế, hoặc hỗ trợ động cơ xăng giúp giảm phát thải, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng là lý do thứ ba, giúp Volvo chinh phục khách Việt", đại diện Volvo Car Việt Nam chia sẻ. Mục tiêu "vị nhân sinh" trên của Volvo cũng chung quan điểm với H’Hen Niê, cô cho rằng hãng không chỉ nghĩ đến người cầm lái, mà còn hướng đến mục tiêu chung của cộng đồng, với những giá trị dài hạn trong tương lai.

Những giá trị trên của hãng xe Thụy Điển được thể hiện qua mẫu xe flagship của thương hiệu, chiếc XC90 Recharged Ultimate, tâm điểm tại VMS 2022. Đây là phiên bản cao cấp nhất của hãng, trang bị động cơ plug-in hybrid công suất 462 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây. Với động cơ điện động lập, xe có tầm di chuyển đến 77 km, theo công bố từ hãng.

Tuấn Vũ

Ảnh: Volvo Việt Nam.