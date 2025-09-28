Ba công nhân tử vong trong hầm lò

Quảng NinhSự cố khí trong hầm lò khiến 5 công nhân mỏ của Công ty than Dương Huy bị mắc kẹt, ba người sau đó tử vong, ngày 28/9.

Khoảng 11h50, hầm lò khai trường mỏ của Công ty than Dương Huy ở phường Quang Hanh, xảy ra sự cố khí. UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu hộ.

Xe cứu thương tới đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Thanh Tùng

Đến 12h30, lực lượng cứu hộ đưa hai người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đến 13h30 tìm thấy ba công nhân nhưng đã tử vong.

Hiện sức khỏe hai công nhân ổn định, đang được điều trị tại Khoa Chấn thương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND phường Mông Dương hỗ trợ gia đình công nhân gặp nạn ở mức tối đa. Tỉnh chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.

Công ty than Dương Huy có trụ sở ở khu phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Hanh, tổng diện tích khai trường là 830 ha.

Lê Tân