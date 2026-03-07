Ba công nhân bị bắt vì 'hôi của' khi sửa chung cư cháy ở Hong Kong

Cảnh sát bắt ba công nhân với cáo buộc ăn cắp trang sức vàng trị giá 90.000 HKD (300 triệu đồng) tại chung cư bị cháy trong thảm kịch tháng 11/2025.

Các sĩ quan cho biết 3 người đàn ông, tuổi từ 32 đến 38, bị bắt hôm 6/3 và đang đối mặt tội Trộm cắp tài sản.

Những người này thuộc đội công nhân xây dựng, đang thực hiện công việc gia cố bên trong căn hộ của khu chung cư Wang Tai House.

Trợ lý Chỉ huy quận Tai Po, cho biết các công nhân đã bị bắt sau khi bảy món đồ trang sức, trị giá khoảng 90.000 HKD, được tìm thấy trên người họ. Các món đồ được xác định thuộc về các căn hộ nơi họ đang làm việc.

"Các sĩ quan đã liên hệ với chủ nhà, người này đã xác nhận quyền sở hữu số đồ trang sức", nhà chức trách cho hay.

Người đàn ông gào thét trước cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đang bốc cháy hôm 26/11/2025 vì vợ ông mắc kẹt bên trong. Ảnh: Reuters

Thông tin đã khiến những người có nhà tại chung cư này bất an. Họ yêu cầu chính quyền có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa về an ninh tại hiện trường và cho phép sớm trở về để thu dọn đồ đạc.

Ngay trong ngày, nhà chức trách ra thông báo, cho biết sẽ xem xét lại các biện pháp tăng cường bảo vệ tài sản của người dân tại hiện trường vụ cháy này.

Cụm chung cư Wang Fuk Court được đưa vào vận hành từ năm 1983, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy chiều 26/11/2025 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Hậu quả 160 người chết, trở thành vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây.

Vào thời điểm xảy ra thảm họa, khu chung cư đang được sửa chữa, nhiều giàn giáo tre và lưới an toàn bao quanh các tòa nhà. Giới chức xác định đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của tòa nhà và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp bốc cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt 11 người với cáo buộc tham nhũng và ngộ sát trong dự án cải tạo cụm chung cư này, trị giá 330 triệu HKD (hơn 42 triệu USD).

Hơn 5.000 người rơi cảnh mất nhà, hiện được hỗ trợ cư trú trong các nơi ở tạm và trợ cấp sinh hoạt trong một thời gian.

Hải Thư (Theo SCMP)