Ba công cụ giúp nhà đầu tư xác định thời điểm chốt lời

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng nóng, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ Price Action, chỉ báo kỹ thuật và vùng kháng cự để xác định điểm chốt lời hợp lý.

Bước sang quý II, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng, liên tiếp xác lập đỉnh mới. Chốt phiên giao dịch ngày 7/8, VN-Index đạt đỉnh mới với 1.588 điểm, mức cao nhất trong lịch sử. Trước đó, phiên 5/8 ghi nhận thanh khoản kỷ lục với 72.841 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HoSE, kéo tổng thanh khoản toàn thị trường lên 82.563 tỷ đồng. Đà tăng kéo dài từ đầu quý II khiến nhiều cổ phiếu trụ trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiệm cận hoặc vượt đỉnh ngắn hạn.

Trong khi nhiều tổ chức vẫn duy trì quan điểm lạc quan về xu hướng trung và dài hạn, không ít nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm F0 đã bắt đầu hạ tỷ trọng để bảo toàn thành quả sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm thoát lệnh hợp lý không dễ, nhất là trong điều kiện thị trường biến động nhanh và tâm lý đám đông chi phối mạnh.

Dưới đây là ba công cụ kỹ thuật được giới phân tích khuyến nghị nên dùng để xác định điểm chốt lời.

Hành vi giá (Price Action)

Đây là phương pháp quan sát trực tiếp chuyển động giá trên biểu đồ nến Nhật, không phụ thuộc vào các chỉ báo tính toán. Khi cổ phiếu tiến gần vùng đỉnh và xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều như Shooting Star (nến bắn sao, thân nhỏ, bóng trên dài), Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) hoặc Pin Bar, kèm theo khối lượng thanh khoản tăng vọt, thường là tín hiệu cho thấy lực bán đang gia tăng và đà tăng giá có dấu hiệu suy yếu.

Theo chuyên gia, Price Action giúp nhà đầu tư phản ứng sớm hơn các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, nhất là khi thị trường đang ở trạng thái hưng phấn. Việc đọc hành vi giá kèm theo phân tích khối lượng giao dịch góp phần nâng cao xác suất ra quyết định đúng thời điểm.

Hiện nay, nhiều nền tảng giao dịch đã tích hợp biểu đồ nến Nhật cùng tính năng nhận diện mẫu hình tự động, hỗ trợ nhà đầu tư quan sát và phát hiện tín hiệu kỹ thuật dễ dàng hơn, mà không cần thao tác thủ công như trước.

Chỉ báo kỹ thuật

Bên cạnh việc quan sát biểu đồ nến, nhà đầu tư có thể dùng thêm các công cụ hỗ trợ được tích hợp sẵn trong phần mềm giao dịch như RSI, MACD hay Bollinger Bands. Đây là những chỉ số giúp nhận biết khi nào cổ phiếu đang "quá nóng", tức là tăng quá mạnh trong thời gian ngắn hoặc xác định dấu hiệu suy yếu xu hướng.

Cụ thể, RSI vượt ngưỡng 70 điểm thường phản ánh trạng thái quá mua; MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu tại vùng cao là dấu hiệu dòng tiền đang yếu dần; còn với Bollinger Bands, khi giá liên tục chạm biên trên rồi quay đầu, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ tỷ trọng. Những chỉ báo này có độ trễ nhất định, nhưng khi được kết hợp với hành vi giá và khối lượng giao dịch, sẽ gia tăng độ tin cậy cho quyết định thoát lệnh.

"Chỉ báo kỹ thuật không nên sử dụng riêng lẻ, nhưng có thể đóng vai trò xác nhận tín hiệu nếu Price Action đã cảnh báo trước đó", chuyên gia DNSE nhấn mạnh.

Hiện nay, các nền tảng giao dịch hầu hết đã tích hợp sẵn các chỉ báo kỹ thuật phổ biến này trên giao diện thân thiện, cho phép nhà đầu tư, kể cả F0, thiết lập các tiêu chí cảnh báo tùy chọn theo danh mục, từ đó chủ động theo dõi biến động và ra quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời.

Vùng kháng cự

Kháng cự là vùng giá mà tại đó áp lực bán trong quá khứ từng khiến thị trường quay đầu. Việc giá quay lại vùng này sau một chu kỳ tăng thường đi kèm tâm lý thận trọng từ nhà đầu tư, nhất là khi đã tích lũy được lợi nhuận.

Hiện tại, VN-Index đang dao động quanh vùng 1.574 điểm, vượt xa đỉnh cũ từng được thiết lập vào năm 2022. Nhiều cổ phiếu đầu ngành cũng đang tiệm cận vùng giá từng tạo đỉnh lịch sử. Đây là tín hiệu kỹ thuật quan trọng để cân nhắc hạ dần tỷ trọng, nhất là với các mã đã tăng nóng trong thời gian ngắn.

Thay vì bán toàn bộ cổ phiếu, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược bán từng phần, ưu tiên giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu đã chạm ngưỡng cảnh báo kỹ thuật. Cách làm này giúp tối ưu hóa lợi nhuận nếu thị trường còn dư địa tăng.

Thời điểm chốt lời thường là quyết định khó khăn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Việc sử dụng các công cụ như Price Action, chỉ báo kỹ thuật và xác định vùng kháng cự giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định khách quan, giảm thiểu rủi ro.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn hiện nay, bảo toàn thành quả đầu tư là ưu tiên hàng đầu. Nhà đầu tư không cần phải đoán đỉnh thị trường, mà nên hành động có chiến lược, dựa trên dữ liệu kỹ thuật và mức kỳ vọng lợi nhuận hợp lý.

