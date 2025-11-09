Ba concept xe điện hóa của Yamaha: từ hybrid đến thuần điện

Ba nguyên mẫu gồm tay ga hybrid Proto HEV, môtô plug-in hybrid Proto PHEV và môtô thuần điện Proto BEV, thể hiện chiến lược điện hóa từng bước của Yamaha.

Mới đây, Yamaha đã ra mắt ba dòng xe nguyên mẫu (prototype) điện hóa, bao gồm Proto HEV (tay ga hybrid), Proto PHEV (môtô plug-in hybrid) và Proto BEV (môtô thuần điện) tại Japan Mobility Show 2025, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa từng bước và nỗ lực giảm phát thải của hãng.

Proto HEV: xe tay ga hybrid tiết kiệm nhiên liệu

Proto HEV là mẫu xe tay ga lai điện, có thiết kế mới lạ, không giống như những mẫu xe tay ga cỡ lớn khác của hãng Nhật. Khu vực sàn để chân thấp, yên rộng và cao dần về phía sau giúp tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển xa. Màu sơn đen phối bạc mờ, kèm điểm nhấn xanh lam tượng trưng cho công nghệ điện hóa của Yamaha.

Mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid nối tiếp - song song (SPHEV) do Yamaha phát triển, kết hợp động cơ xăng và môtơ điện nhằm tối ưu công suất, nhưng tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống này cho phép xe vận hành ở hai chế độ: Serene - ưu tiên êm ái và tiết kiệm khi chạy đô thị, và Spirited - kết hợp cả hai nguồn năng lượng để tăng lực kéo khi tăng tốc hoặc chạy đường trường.

Theo hãng, hệ thống quản lý năng lượng mới giúp Proto HEV giảm hơn 35% nhiên liệu so với các mẫu tay ga tương đương. Mục tiêu của Yamaha là tạo ra một mẫu xe vừa êm ái khi di chuyển trong đô thị, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ khi đi đường trường. Proto HEV được xem như một giải pháp trung hòa cho những thị trường chưa sẵn hạ tầng sạc công cộng, đặc biệt tại châu Á, nơi xe tay ga vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Proto PHEV: môtô plug-in hybrid hiệu suất cao

Nếu Proto HEV hướng đến người dùng phổ thông, thì Proto PHEV là bước thử nghiệm trong phân khúc môtô hiệu suất cao. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng naked-bike MT-09, trang bị động cơ ba xi-lanh 890 phân khối, công suất khoảng 118 mã lực, kết hợp cùng môtơ điện và bộ pin có thể sạc ngoài.

Cấu hình plug-in hybrid cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện trên quãng ngắn hoặc dùng song song hai nguồn năng lượng để tăng sức kéo. Hệ thống làm mát riêng cho cụm pin được thiết kế qua các ống dẫn khí lớn ở hai bên thân, giúp duy trì hiệu suất ở tốc độ cao.

Dù là chỉ là xe nguyên mẫu, Proto PHEV đã có đầy đủ đèn chiếu sáng, giá biển số và cụm đồng hồ điện tử, cho thấy mức độ hoàn thiện cao. Yamaha kỳ vọng mẫu xe này giữ được "cảm giác lái" quen thuộc, đồng thời giảm phát thải so với môtô truyền thống.

Proto BEV: môtô thuần điện

Đại diện cho tầm nhìn xa hơn của hãng, Proto BEV là mẫu môtô thuần điện, sử dụng pin dung lượng lớn. Yamaha mô tả đây là nền tảng thử nghiệm cho thế hệ xe thể thao điện với phản hồi ga tức thời và khả năng vận hành mượt mà, không tiếng ồn.

Khung gầm của Proto BEV được thiết kế với độ cứng và trọng tâm tương tự các mẫu supersport dùng động cơ đốt trong, nhằm giữ cảm giác lái đặc trưng. Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống loa mô phỏng tiếng động cơ, giúp người lái cảm nhận trạng thái vận hành, và duy trì "cảm xúc cơ khí" trên xe điện.

Dù chưa công bố thông số về công suất hay dung lượng pin, nguyên mẫu này cho thấy hướng phát triển điện hóa trong tương lai của Yamaha, nhưng vẫn đặt yếu tố "thú vị khi lái" lên hàng đầu.

Ba nguyên mẫu HEV, PHEV và BEV cho thấy chiến lược điện hóa từng bước của Yamaha: bắt đầu bằng hybrid nhẹ, tiếp đến là hybrid cắm sạc, và cuối cùng là thuần điện. Cách tiếp cận này giúp hãng duy trì tính thực tiễn ở thị trường xe máy truyền thống, đồng thời chuẩn bị cho kỷ nguyên phương tiện không phát thải, tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Dây chuyền CN! sơn trung hòa carbon trong nhà máy Yamaha. Ảnh: YMC

Không chỉ dừng ở sản phẩm, Yamaha còn từng bước giảm phát thải trong quy trình sản xuất. Trong năm nay, hãng đã đưa vào vận hành dây chuyền CN1 sơn trung hòa carbon đầu tiên trong ngành xe máy tại nhà máy Iwata (Nhật Bản). Dây chuyền này thay thế hoàn toàn hệ thống đốt nhiên liệu hóa thạch bằng hệ thống nung và xử lý sơn dùng điện, kết hợp tái sử dụng khí nóng và vật liệu cách nhiệt mới giúp giảm thất thoát nhiệt tới 60%. Bên cạnh việc giảm phát thải, CN1 còn cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên và mở ra khả năng phát triển các công nghệ sơn mới cho những mẫu xe tương lai.

Hồ Tân