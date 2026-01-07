Ba con số tạo bước ngoặt cho Canifa gần ba thập niên

Những chi tiết nhỏ như dệt mặt sau áo len dài hơn thân trước 2 cm, quy tắc "ba khác" hay bốn nguyên tắc thiện nguyện tạo bước ngoặt cho Canifa qua gần 30 năm.

Làm khách mời Podcast Human Voice mùa hai phát trên Fanpage Human Act Prize, ông Đoàn Hồng Hải - nhà sáng lập Canifa - cho biết luôn đặt con người ở trung tâm mọi quyết định và đề cập con số 2-3-4, gắn với bước ngoặt quan trọng của doanh nghiệp suốt gần 30 năm phát triển.

2 cm - độ dài áo len

Những ngày đầu khởi sự, Canifa gặp vấn đề ở loạt sản phẩm len đầu tiên: hếch lưng, vạt sau co lên. Dựa trên nhân trắc học của người Việt, đội ngũ thiết kế tính toán kỹ và quyết định dệt thân sau dài hơn vạt trước 2 cm, khắc phục nhược điểm cũ và ôm dáng hơn.

Theo ông Đoàn Hồng Hải: "Nhờ thay đổi kịp thời, chúng tôi vươn lên dẫn đầu thị trường len Việt chỉ sau hai mùa. Có thể xem đây là bài toán R&D đầu tiên của Canifa, được giải bằng sự lắng nghe, tôn trọng phản hồi từ người tiêu dùng".

Áo len là một trong những dòng bán chạy nhất của doanh nghiệp. Ảnh: Canifa

Áo len "ba khác"

Khi thị trường len Việt chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ làng nghề, các thương hiệu trong nước lẫn hàng nhập khẩu, Canifa chọn hướng đi riêng với phương châm áo len "ba khác":

Khác biệt về phom dáng: doanh nghiệp đề cao tư duy mặc không chỉ để ấm, mà hướng tới độ đẹp, dành cho giới trẻ.

Khác biệt về thiết kế: tối giản, trẻ trung, hiện đại.

Khác biệt về tiêu chuẩn: nguyên liệu cao cấp, nói không với sợi kém chất lượng.

"Đó là cách Canifa tiên phong nâng cao chất lượng thời trang cho người Việt", ông Hải nhấn mạnh. Tiếp nối tinh thần ấy, đơn vị ứng dụng các chứng chỉ quốc tế vào sản phẩm như Woolmark, OEKO-Tex, đồng thời nêu cao tầm nhìn: người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những thiết kế cho người dân trong nước và đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Loạt trang phục dành cho mọi thành viên trong gia đình. Ảnh: Canifa

Năm 2013, tinh thần "ba khác" tiếp tục thể hiện rõ qua sản phẩm Kids, đạt lợi nhuận tích cực trong ba năm đầu. "Sự kiên định về tiêu chuẩn chất lượng giúp dòng Kids bán chạy và là điểm tựa cho chúng tôi trong giai đoạn khó khăn vì Covid-19", theo ông Hồng Hải.

Bên cạnh đó, Canifa xây dựng mô hình phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột nhằm tối ưu chuỗi giá trị, giảm thiểu lãng phí gồm: vận hành xanh, đối tác xanh và sản phẩm xanh.

Bốn nguyên tắc thiện nguyện

Nhà sáng lập Canifa phân tích phát triển bền vững không chỉ nằm ở sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn ở cách doanh nghiệp phụng sự xã hội bằng những hành động cụ thể, lâu dài kèm phương châm: "Đừng làm vì điều gì cả, hãy làm bằng đúng tấm lòng".

Hơn 20 năm duy trì chuỗi hoạt động thiện nguyện của "Quỹ Canifa vì cộng đồng", doanh nghiệp thiết lập bốn nguyên tắc cốt lõi gồm: tự nguyện, hợp pháp, minh bạch và thiết thực.

Ban lãnh đạo định vị các chương trình Hơi ấm mùa đông, Sẻ chia giọt máu hồng, Áo mới cho hành tinh xanh, Siêu thị 0 đồng không mang dáng dấp chiến dịch truyền thông mà xuất phát một cách tự nhiên từ tinh thần sẻ chia của đội ngũ cán bộ, nhân viên lẫn đối tác.

Dự án "Hơi ấm mùa đông" mang áo ấm đến trẻ em vùng cao. Ảnh: Canifa

"Qua ba thập niên, chúng tôi quyết giữ giá trị thật trong thị trường nhiều biến động. Những con số nhỏ trên góp phần tạo di sản lớn cho thương hiệu thời trang Việt", ông Hồng Hải nói thêm.

Đông Vệ