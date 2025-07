Ba cơ sở bị phát hiện ngâm rau chuối vào chất tẩy trắng, hàn the

TP HCMCảnh sát phát hiện hàng trăm kg hoa chuối bị 3 cơ sở ngâm vào nước có hàn the, chất tẩy trắng trước khi bán ra thị trường.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM lập hồ sơ xử lý 3 cơ sở tại khu dân cư Bến Lức (phường Bình Đông, quận 8 cũ) chế biến hoa chuối ngâm hóa chất độc hại.

Hoa chuối được ngâm trong các thùng hóa chất để tẩy mủ, làm trắng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, các tổ công tác của PC03 đồng loạt kiểm tra ba cơ sở trên, phát hiện lượng lớn hoa chuối đã cắt thành sợi, ngâm trong các thùng nhựa 200 lít chứa nước pha bột trắng không nhãn mác.

Ngoài ra, tại một công ty có nhiều nhân viên, cảnh sát phát hiện nơi đây cũng đang ngâm 60 kg hoa chuối trong các thùng nước có hóa chất Sodium Metabisulfite (Na2S2O5), phèn chua và hàn the.

Một chủ cơ sở thừa nhận không đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nơi đây mỗi ngày thu mua gần 500 kg hoa chuối giá 8.000 đồng/kg đem về ngâm nhiều lần trong hóa chất. Sau sơ chế, thành phẩm còn hơn 200 kg được mang bán ra các chợ đầu mối với giá 20.000-30.000/kg đồng. Hóa chất được ông chủ mua ở các cửa hàng tại quận 5 (cũ).

Đoàn kiểm tra đã thu giữ tổng cộng hơn 115 kg hoa chuối thành phẩm cùng hàng chục kg hóa chất dạng bột, hạt... tại 3 cơ sở trên.

Các loại hóa chất bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hoa chuối bào là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, được sử dụng như một loại rau ăn kèm, góp phần tăng hương vị và độ ngon miệng cho món ăn. Việc ngâm hóa chất vào nhằm cho nguyên liệu này trở nên trắng, giòn và bảo quản được lâu hơn.

Theo các chuyên gia, hàn the là hóa chất độc hại, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài và có thể làm sa sút trí tuệ. Bởi vậy, Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm với bất kỳ hàm lượng hay cách thức nào. Nhưng trên thực tế, nhiều người kinh doanh vẫn bỏ hàn the như một chất phụ gia vào thực phẩm để món ăn dai ngon hơn.

Ngoài ra, nếu rau chuối ngâm có chứa Na2S2O5 vượt quá ngưỡng cho phép, người dùng có thể gặp các triệu chứng từ nhẹ (đau bụng, tiêu chảy, dị ứng) đến nghiêm trọng (khó thở, co thắt phế quản, tổn thương gan - thận, thậm chí tử vong).

Nhật Vy