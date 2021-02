Ba cô gái tình nguyện nhập ngũ

Quảng NamTốt nghiệp cao đẳng, đại học và có việc làm ổn định, song ba cô gái 23-24 tuổi quyết định từ bỏ để thực hiện ước mơ vào quân ngũ.

Đồng Thị Vy, 24 tuổi, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân để lên đường nhập ngũ vào ngày 28/2. Vy là một trong ba nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2021 tại Quảng Nam. "Ước mơ từ nhỏ của em được khoác lên mình chiếc áo lính đã thành hiện thực", Vy nói.

Đồng Thị Vy nghỉ công việc ở văn phòng luật sư để tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: NVCC.

Vy là con út trong gia đình bốn anh em có truyền thống cách mạng. Nhiều người trong dòng họ Vy đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hiện ba và anh trai Vy công tác trong ngành công an. Vốn thích được làm bộ đội hoặc công an, Vy thi vào trường công an nhưng thiếu nửa điểm. Cô rẽ qua học ngành Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Huế, tốt nghiệp năm 2020.

Làm việc tại một công ty luật ở Đà Nẵng với mức lương ổn định, Vy vẫn mong muốn trở thành chiến sĩ. Biết tin quân đội tuyển quân có chỉ tiêu nữ, Vy viết đơn tình nguyện và được gia đình ủng hộ. "Sau nhiều hôm đi khám sức khỏe, xét hồ sơ về em rất lo lắng, vì sợ không trúng. Ngày nhận được quyết định lên đường nhập ngũ, em mừng muốn khóc", Vy nói.

Vy xác định vào quân đội là gian khổ, thử thách và kỷ luật. Những ngày qua, cô dành thời gian tìm hiểu quá trình huấn luyện, kỷ luật quân ngũ. "Em tin mình có thể làm được, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc", Vy chia sẻ.

Cách nhà Vy 50 km, Nguyễn Thị Thanh Xuân, 23 tuổi, ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ cao 164 m, nặng 49 kg, đang háo hức lên đường nhập ngũ. Xuân là con đầu trong gia đình ba người con, ba làm nông nghiệp, mẹ làm công nhân.

Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ niềm vui khi trúng tuyển quân sự. Ảnh: Đắc Thành.

Năm 2018, Xuân tốt nghiệp ngành Y sĩ đa khoa, trường Cao đẳng Y Quảng Nam và làm việc ở phòng khám. Tháng 9/2020, Xuân biết thông tin quân đội tuyển nữ nên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trước sự ủng hộ của gia đình. Sau nhiều ngày chờ đợi, Xuân nhận được quyết định trúng nghĩa vụ quân sự.

"Từ nhỏ em đã thích màu áo lính nhưng chưa thực hiện được, nay ước mơ đó đã thành hiện thực", Xuân nói và cho hay vào quân đội với mong muốn được phục vụ lâu dài.

Võ Thị Phượng, 24 tuổi, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, cao 163 cm, nặng 48 kg, đã dừng công việc điều dưỡng ở Bệnh viện Quân Y17 (Đà Nẵng) để chuẩn bị tòng quân. "Hồi học lớp 3, em đã mơ ước sau này vào quân đội. Ngày nhận quyết định trúng tuyển em vô cùng hạnh phúc", Phượng nói.

Võ Thị Phượng gác công việc nữ điều dưỡng để vào quân đội. Ảnh: Đắc Thành.

Ba năm làm việc ở môi trường bệnh viện quân đội, Phượng đã quen với nề nếp, tác phong người lính. Cô không lo lắng về sự gian khổ khi huấn luyện tân binh. "Em số cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để phục vụ lâu dài", Phượng nói.

Bộ Chỉ hủy quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2021 địa phương có gần 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ. Khác với mọi năm, lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức theo hướng làm gọn ở xã, phường để phòng chống Covid-19.

Đắc Thành