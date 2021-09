Ba chuyên viên quản lý du lịch làm giả giấy tờ

Ba bị can là Nguyễn Thị Vân, 40 tuổi; Doãn Thị Hồng Hạnh và Vũ Kim Oanh, đều 37 tuổi, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Kim Oanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, nhiều người có nhu cầu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nhưng lại thiếu bằng đại học và chứng chỉ liên quan. Thấy vậy nên Vân, Hạnh và Dung đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận làm giả văn bằng, chứng chỉ hoàn thiện hồ sơ với giá 10-70 triệu đồng.

Nhóm này tự chỉnh sửa để làm giả bằng đại học, chứng chỉ rồi cầm đến UBND các xã, phường ở tỉnh Lào Cai để chứng thực. Khi đã hoàn thiện đủ hồ sơ, ba bị can móc nối để xin cấp thẻ hướng dẫn viên ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và các tỉnh khác.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2014 đến 2017, nhóm này đã làm giả hàng trăm bộ hồ sơ, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ hướng dẫn viên được cấp thẻ khi không đủ điều kiện để phục vụ điều tra.