Ba chuyên gia đầu ngành hướng dẫn cách xử trí trẻ biếng ăn

Ba chuyên gia nhi và dinh dưỡng chia sẻ giải pháp nhận diện, xử trí và cải thiện biếng ăn ở trẻ tại hội thảo trực tuyến của Đại học Y Hà Nội.

Hội thảo trực tuyến "Hiểu đúng - xử trí đúng biếng ăn ở trẻ", do Đại học Y Hà Nội tổ chức với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Fitobimbi Appetito - siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy diễn ra ngày 21/10.

Chương trình phát trực tiếp trên fanpage Fitobimbi và VTV24, thu hút gần 400 học viên tham dự qua Zoom cùng gần một triệu lượt xem.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà, trưởng khoa tiêu hóa, bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Fitobimbi

Qua hội thảo, các học viện được đào tạo kiến thức "biếng ăn trẻ nhỏ" một cách chính thống, chuẩn khoa học và có cơ hội tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi thực tế, nhận lời giải đáp từ chuyên gia, hiểu sâu hơn về nguyên nhân biếng ăn, hậu quả và cách hỗ trợ trẻ ăn ngon tự nhiên.

Với cách chia sẻ gần gũi, thực tế và dễ áp dụng, ba chuyên gia nhi khoa, dinh dưỡng hiện công tác tại bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội và là các trưởng, phó khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã giúp người tham dự, từ chủ nhà thuốc, chủ shop mẹ bé đến phụ huynh có con biếng ăn hiểu rõ hơn nguyên nhân, cơ chế và hướng xử trí đúng đắn cho từng nhóm trẻ.

Các chuyên gia đầu ngành chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Fitobimbi

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương giúp người nghe nhận diện các nhóm nguyên nhân gây biếng ăn, đặc biệt là biếng ăn do rối loạn tiêu hóa và hành vi ăn uống, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "hiểu đúng trước khi can thiệp".

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mang đến góc nhìn về mối liên hệ giữa miễn dịch và dinh dưỡng, giúp phụ huynh hiểu rõ vì sao trẻ biếng ăn thường đi kèm sức đề kháng yếu, từ đó có hướng chăm sóc phù hợp.

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng, giảng viên bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí biếng ăn an toàn, hiệu quả, cá thể hóa, giúp đội ngũ nhà thuốc và phụ huynh ứng dụng được ngay trong chăm sóc dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ.

Bên cạnh phần trình bày chuyên môn, các chuyên gia còn dành thời gian giải đáp trực tiếp hàng loạt thắc mắc thực tế đến từ dược sĩ nhà thuốc, nhân viên tư vấn shop mẹ bé và phụ huynh. Các chủ dề tư vấn xoay quanh hành trình chăm con như: trẻ biếng ăn sau ốm dậy phải làm sao; cách xử lý khi trẻ biếng ăn do dùng kháng sinh kéo dài; nguyên nhân trẻ đang ăn tốt nhưng đột nhiên chán ăn; nên can thiệp thế nào khi trẻ biếng ăn do thay đổi thời tiết...

Điểm đặc biệt của hội thảo là mô hình kết nối ba chiều giữa chuyên gia - đội ngũ tư vấn tại điểm bán (nhà thuốc, shop mẹ bé) - phụ huynh. Không chỉ là buổi chia sẻ học thuật, hội thảo là không gian đối thoại mở, nơi người học có thể đặt câu hỏi trực tiếp, nhận phản hồi và được hướng dẫn chi tiết các tình huống thực tế khi tư vấn phụ huynh có con biếng ăn.

Với vai trò đồng hành cùng hội thảo, nhãn hàng Fitobimbi Appetito - siro ăn ngon 3 tác động góp phần giúp kiến thức y khoa chính thống trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng phụ huynh và đội ngũ tư vấn dinh dưỡng.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, sự đồng hành của nhãn hàng Fitobimbi Appetito trong hội thảo khoa học lần này không chỉ là vai trò tài trợ, mà còn là cam kết góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe chuẩn mực đến cộng đồng. "Chúng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có quyền được chăm sóc đúng cách, khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển toàn diện", vị đại diện nói.

