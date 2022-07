Ba chuyến đi biển gần TP HCM chưa tới 2 triệu đồng

Du khách có thể đi Long Hải hay Cam Bình, Tân Thành, những điểm đến có khung cảnh thanh bình, không xô bồ.

Ngoài Vũng Tàu và Cần Giờ đã quen thuộc, du khách từ TP HCM có thể đổi gió mùa hè bằng cách đi cắm trại ven biển, tắm mát hoặc nghỉ ngơi trong các resort, thưởng thức hải sản tươi ngon. Với 2 triệu đồng cho 2 người, những điểm đến sau sẽ phù hợp cho hoạt động 2 ngày một đêm.

Tân Thành

Đây là bãi biển phù sa ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, cách TP HCM khoảng 80 km. Biển có nước đục, chủ yếu dành để nuôi nghêu nên không nhiều du khách thích tắm mát. Hoạt động du lịch phổ biến là chụp ảnh tại cây bần nhiếp ảnh, cầu tàu 300 m, hóng gió thư giãn, thưởng thức hải sản trong các quán ăn ven biển.

Tuy nhiên, bạn có thể đổi gió bằng việc cắm trại qua đêm, ngắm bình minh trên biển, quan sát cuộc sống mưu sinh của người dân... Anh Phan Tuấn, sinh năm 1994, người có kinh nghiệm cắm trại tại biển Tân Thành chia sẻ, các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi gồm lều, bạt, ghế, bàn, dụng cụ nấu ăn... bạn nên mang từ TP HCM vì nơi đây không có dịch vụ cho thuê đồ cắm trại.

Ngắm bình minh ở biển Tân Thành. Ảnh: Phan Tuấn

Bãi cắm trại nằm tại khu vực cây bần nhiếp ảnh, du khách có thể hỏi người dân hoặc theo chỉ dẫn trên Google Maps. Nơi này khá ít nhà dân và hàng quán, trước khi đến bạn có thể ghé chợ Tân Thành mua thức ăn, hải sản theo ý thích. Các loại nghêu, ốc, sò, tôm, mực... có giá vừa phải. Nếu không thể tự nấu nướng, du khách ghé hàng quán dọc biển ăn uống, quán ăn chỉ bán ban ngày. Để tránh chặt chém, bạn nên chọn các điểm có tên rõ ràng, tránh những quán dã chiến, không tên.

Từ TP HCM, du khách chạy theo QL 50 hướng Cần Giuộc, Cần Đước (Long An), qua cầu Mỹ Lợi tới thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Từ đây, bạn đi theo tỉnh lộ 862 chừng 15 km nữa sẽ tới biển Tân Thành. Cảnh quan biển hoang sơ, khá nắng do ít bóng cây, ngoài ra cũng có rác thải do khách vứt trên biển.

Cam Bình

Biển Cam Bình thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, cách TP HCM khoảng 160 km và trung tâm thị xã La Gi, Bình Thuận 7 km về phía Nam, đường đi thuận tiện từ TP HCM và các tỉnh lân cận. Lần đầu đến Cam Bình, bạn sẽ ấn tượng với cung đường biển hoang sơ, cát mịn và những rặng phi lao xanh rì...

Biển có khá nhiều hoạt động thú vị như chơi môtô nước mạo hiểm, trải nghiệm xe bò kéo dạo biển, chơi bóng chuyền, bóng đá bãi biển, check-in với hải đăng "tí hon"... Đó là chưa kể, Cam Bình có làng chài lâu đời, bạn có thể cảm nhận nhịp sống của ngư dân làng biển qua các chợ hải sản tươi sống tươi ngon, đa dạng chủng loại.

Biển Cam Bình là điểm thích hợp để nghỉ ngơi ngắn ngày trong hè. Ảnh: Huỳnh Nhi

Nếu có một đêm nghỉ ngơi tại Cam Bình, bạn nên dậy sớm dạo biển ngắm bình minh hay thang thang chờ hoàng hôn buông xuống, vì đây là một trải nghiệm lãng mạn đáng thử. Buổi chiều Cam Bình yên ả với tiếng sóng vỗ, những bãi đá lộ thiên khi thủy triều rút có hình thù đẹp mắt.

Dịch vụ lưu trú phổ biến ở đây là các resort ven biển, có hồ bơi, phù hợp cho cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn đông người, team building công ty. Các gợi ý là resort Bao Anh Sunset Beach, Aurora Resort LaGi hoặc Cam Bình resort, giá từ 950.000 đồng/đêm. Nếu yêu thích cắm trại, bạn có thể ghé Coco Beach Camp, một khu cắm trại ven biển với nhiều tiện ích và các góc chụp ảnh năng động, sắc màu ngoài trời.

Long Hải

Điểm đến thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP HCM khoảng 3 tiếng đi xe. Đây là nơi có nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách thích khám phá. Trên đường đến Long Hải, bạn sẽ đi qua chùa Phước Hải, còn gọi là chùa "bún riêu" nằm trên QL 51, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, nơi này có nấu bún riêu chay đãi khách miễn phí, bạn có thể ghé vãn cảnh chùa và dùng bữa sáng thanh đạm.

Long Hải nổi tiếng với các công trình du lịch tâm linh như Dinh Cô, núi Minh Đạm, chùa Khỉ... là những điểm tham quan du khách không thể bỏ qua. Ngoài ra, làng chài Long Hải và khu chợ hải sản đêm Dinh Cô là nơi bạn có thể thưởng thức hải sản với giá khá mềm. Để tránh chặt chém, bạn đừng ngại hỏi giá trước khi ăn, thông thường các món như hàu, bạch tuột nướng, ốc xào tỏi, cơm chiên hải sản... có giá từ 15.000 đến 150.000 đồng.

Chưa kể, bình minh ở biển Long Hải rất đẹp, bạn có thể nhìn ngư dân chèo thuyền thúng ra khơi đánh cá hay cào cát bắt nghêu. Buổi chiều, ngắm hoàng hôn từ phía đèo Nước Ngọt là lựa chọn lý tưởng khi có thể ôm trọn khung cảnh làng biển vào lòng. Long Hải có đa dạng loại hình lưu trú từ khách sạn bình dân, homestay đến khu nghỉ dưỡng sang trọng, giá phòng từ 350.000 đến hơn 2,5 triệu đồng/đêm.

Thay vì đến Vũng Tàu, du khách có thể chọn lựa Long Hải để vui chơi cuối tuần. Ảnh: Lưu Chấn Huy

