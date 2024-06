Ba chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên về quản trị tại Viện Đào tạo Quốc tế

Ba ngành học thạc sĩ quốc tế của Viện là Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quản lý số và Kinh doanh quản lý chuỗi cung ứng giúp học viên đáp ứng yêu cầu quản trị thời công nghệ số.

Chương trình do Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác với Đại học West of England (Top 24 trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh theo bảng xếp hạng The Guardian năm 2023) phát triển.

Các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ quốc tế IMD@NEU theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, sử dụng tiếng Anh trong toàn bộ các học phần, với hình thức triển khai liên kết đào tạo với Đại học West of England, chuyên sâu về Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quản lý số và Kinh doanh Quản lý chuỗi cung ứng.

Chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, nhận bằng do Đại học West of England, Vương quốc Anh cấp. Ảnh: IMD@NEU

Ngoài các học phần chính khóa, học viên có cơ hội tham gia chương trình trải nghiệm thực tế hai tuần tại Anh, khám phá các mô hình kinh doanh và sản xuất tại thành phố Bristol; tham gia một số diễn đàn về quản trị kinh doanh, quản lý số hoặc quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học West of England. Giảng viên của chương trình là các giáo sư, tiến sĩ có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học West of England.

Học viên IMD@NEU trong chuyến trải nghiệm thực tế hai tuần tại TP. Bristol, Vương quốc Anh. Ảnh: IMD@NEU

Cụ thể, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dành cho những ứng viên đang làm quản lý hoặc có mong muốn được trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý làm chủ tình thế, linh hoạt ứng biến trong bối cảnh toàn cầu hóa, những ứng viên vừa bắt đầu khởi nghiệp, hay những sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học và muốn có trình độ cao hơn trước khi bước chân vào thị trường tuyển dụng. Chương trình cung cấp phương pháp giảng dạy kết hợp nghiên cứu và ứng dụng giúp người học áp dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong quản lý và kinh doanh.

Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý số và Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý chuỗi cung ứng là hai chương trình thạc sĩ quốc tế mới, hướng tới những ứng viên đang làm quản lý hoặc có mong muốn được trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý trong thời đại công nghệ số, các bạn trẻ năng động, có mong muốn trở thành nhà quản lý hoặc khởi nghiệp trong tương lai.

Chuyển đổi số cùng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu tại Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, chọn lựa công nghệ nào, lĩnh vực nào trong kinh doanh và mức độ ưu tiên để chuyển đổi số đang là mối quan tâm cấp thiết của các nhà quản lý. Thực tế, chuyển đổi số có thể được thực hiện cho từng lĩnh vực chuyên môn trong doanh nghiệp như marketing, kế toán, tài chính, quản lý chất lượng, trải nghiệm khách hàng... hoặc thậm chí có thể thực hiện trên toàn bộ mô hình kinh doanh. Nếu không có kiến thức và kỹ năng cập nhật, bài bản, doanh nghiệp sẽ lúng túng và phụ thuộc hoàn toàn vào tư vấn giải pháp của nhà cung cấp chuyển đổi số.

IMD@NEU mang đến cơ hội cho học viên, cùng chung tay giải bài toán khát nhân lực quản trị doanh nghiệp trong thời công nghệ số hiện nay. Ảnh: IMD@NEU

Mặt khác, kinh doanh tại một thị trường mới nổi và có những nhu cầu phát triển nhanh chóng như Việt Nam, việc phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của bối cảnh chuyển đổi số là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững. "Các doanh nhân cần được trang bị đầy đủ kiến thức về kinh tế, quản trị trên cơ sở vận hành, ứng dụng nền tảng công nghệ số vào thực tiễn quản lý doanh nghiệp", đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế nhận định.

Trước những cơ hội và thách thức nói trên, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tìm kiếm và phát triển các chương trình liên kết quốc tế chất lượng cao nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng cho các nhà quản trị. Nhà trường đồng thời mở rộng hợp tác với các trường uy tín trên thế giới để mở ra cơ hội học tập cho học viên, cùng chung tay giải bài toán khát nhân lực quản trị doanh nghiệp trong thời công nghệ số hiện nay.

Thế Đan