Bà chủ xe SH kể giây phút bị nghi phạm sát hại 4 người tấn công

Đăk LăkChạy xe SH đến đoạn vắng, bà Thương bất ngờ bị gã đàn ông tấn công cướp xe nên chống trả quyết liệt, khi báo công an mới biết hắn là kẻ vừa sát hại 4 người.

Chiều 13/9, bà Thương (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột) nói vẫn thấy sợ hãi khi biết mình đã giáp mặt với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) - nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình vợ ở phường Thành Nhất.

Khoảng 6h sáng, bà Thương chạy xe SH về nhà mẹ ở phường Buôn Ma Thuột. Khi đến nghĩa trang trên đường Đinh Núp, bà giật mình khi thấy người đàn ông từ trong bụi cây lao ra, chặn đầu xe. Hắn lập tức rút dao kề vào cổ bà khống chế, nói "đưa xe đây nếu không tao giết".

"Lúc đó tôi cố giữ bình tĩnh, nói 'từ từ tôi xuống xe đưa cho'", bà Thương kể. Quan sát kỹ hơn, bà thấy ngoài con dao, tên cướp còn cầm theo một cây mì (sắn) và trên áo dính nhiều vết máu.

Chiếc xe máy của bà Thương bị Thuận cướp để bỏ trốn. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Lúc đó trên xe của bà Thương có 2 điện thoại để trong giỏ xách treo phía trước, gần 1,5 triệu đồng tiền mặt, cùng một số đồ đạc trong cốp như áo chống nắng dạng dài phủ đến gót chân, áo mưa, chiếc kéo...

Khi bước xuống xe, bà Thương cố rút chìa khóa và lấy điện thoại trong túi ra, nhưng tên cướp nhanh chóng nhảy lên xe, rú ga. Bà lập tức xô mạnh chiếc xe khiến kẻ cướp ngã vào hàng rào. Tuy nhiên, hắn dựng xe lên, quay đầu định bỏ chạy.

"Vì muốn lấy lại điện thoại, tôi tiếp tục tìm cách xô ngã chiếc xe thêm lần nữa nhưng không thành. Tôi giật được cây mì hắn cầm, đánh vào lưng hắn 2 cái. Thế nhưng hắn lái xe chạy mất", bà Thương kể.

Bà sau đó được người dân gần đó chở đến cơ quan công an trình báo. Khi được cảnh sát cho xem hình ảnh nghi phạm vừa gây ra vụ thảm sát và đang trên đường bỏ trốn, bà Thương nhận ra hắn chính là tên cướp mình vừa đối đầu.

"Lúc bị cướp tôi chỉ nghĩ hắn muốn lấy tài sản. Khi biết sự thật, tôi mới thấy mình thật may mắn", bà nói, cho biết sau khi về nhà phát hiện chân bị thương, phải khâu 5 mũi.

Nguyễn Nam Đại Thuận lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Thuận có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Theo điều tra, tối 12/9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận mang một con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đến nhà vợ Trần Thị Kim Hoa (33 tuổi) ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột cũ). Khi đến nơi, hắn xông vào sát hại chị Hoa; bà Trần Thị Dung (55 tuổi) và Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi) - mẹ và em trai chị Hoa. Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị này bị đâm trọng thương, đã qua nguy kịch. Thời điểm này trong nhà cũng có bé gái 3 tuổi (con chung của chị Hoa với Thuận) nhưng hắn không ra tay.

Thuận khai, động cơ gây án là muốn trả thù gia đình vợ. Khoảng 10 ngày gần đây hắn thấy họ xa lánh, hắt hủi. Còn chị Hoa thường xuyên không nghe điện thoại, vắng nhà, ngăn cản anh ta gặp con gái.

Sau khi gây án Thuận lục lấy tiền của mẹ vợ. Trên đường bỏ trốn, anh ta cướp xe SH của người phụ nữ ở đoạn đường vắng. Bị bà chống trả, xô ngã nhiều lần và dùng cây gậy đánh loạn xạ nhưng hắn cố gắng rú ga bỏ chạy.

Đến khu vực vắng, hắn lấy áo chống nắng trong cốp xe mặc để cải trang, tránh bị cảnh sát phát hiện. Lục giỏ xách bà Thương, hắn vứt 2 điện thoại bên đường, lấy tiền mặt đi mua một con dao nhọn, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự tử.

Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn bằng xe SH cướp được. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 8h30, cảnh sát khống chế Thuận khi hắn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao, cách hiện trường án mạng khoảng 6 km, thu giữ một số đồ vật, trong đó có ma túy và một lọ thuốc ngủ.

Hiện Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố, bắt tạm giam Thuận về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trần Hóa

* Tên người phụ nữ đã thay đổi