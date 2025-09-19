Bà chủ vườn cà phê bị phạt vì 'sống chung với anh rể'

Gia LaiTrong khi Đặng Văn Thêm lĩnh án tù về hành vi "phá nát vườn cà phê" của em vợ vì ghen, thì bà chủ vườn bị xử phạt do sống chung như vợ chồng với người này.

Ngày 19/9, quyết định xử phạt chị Thanh (38 tuổi) 4 triệu đồng vì "đang có gia đình mà vẫn sống chung như vợ chồng với người khác" được UBND xã H'ra công bố.

Đặng Văn Thêm lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

7 tháng trước, chị này trình báo bị anh rể họ là Đặng Văn Thêm phá hoại vườn cây để đòi "quan hệ". Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Thêm 2 lần ra tay phá hoại vườn cây của chị Thanh; gần 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ.

Bị can thừa nhận hành vi, khai do xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và nghi ngờ chị Thanh có quan hệ với người đàn ông khác. Tuy nhiên, chị này bác bỏ lời khai của Thêm, khẳng định không có quan hệ tình cảm với anh ta.

Thêm sau đó bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên án 2 năm 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định chị Thanh đang có chồng nhưng từ tháng 4 đến tháng 7/2024 vẫn sống chung như vợ chồng với Thêm tại thôn Nhơn Thọ, xã H'ra.

Trần Hóa