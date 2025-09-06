Bà chủ viện thẩm mỹ 'chui' hút mỡ bụng cho 500 khách bị bắt

TP HCMNguyễn Thị Hường, 32 tuổi, chủ cơ sở Ho.pital SW, không có phép phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn quảng cáo, nhận hút mỡ bụng cho 500 khách thu lợi 10 tỷ đồng.

Ngày 6/9, Hường, Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) và Dương Tấn Long bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng.

Nguyễn Thị Hường, chủ cơ sở thẩm mỹ chui. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, quá trình rà soát các dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ... không phép, cảnh sát phát hiện cơ sở Ho.pital SW trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) có nhiều sai phạm.

Dù cơ sở này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo nhân viên hút mỡ các vùng trên cơ thể cho khách hàng.

Dương Tấn Long - nhân viên marketing, có nhiệm vụ đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về "các bác sĩ, chuyên gia" đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân làm "chim mồi", đóng giả khách đến hút mỡ... đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Còn Nguyễn Minh Khải, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, nhưng vẫn được bà chủ cho "đóng vai" bác sĩ, thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến nay, cơ sở của Hường đã thực hiện dịch vụ cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Khải (trái) và Dương Tấn Long. Ảnh: Công an cung cấp

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM kêu gọi những người đã hút mỡ bụng tại cơ sở Ho.pital SW hãy liên hệ với cơ quan điều tra tại địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, để được bảo vệ quyền lợi. Hoặc mọi người có thể liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án theo số 0996.969.599 để được giải quyết.

Quốc Thắng