Bà chủ tịnh thất Bồng Lai bị bắt

Long AnBà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ tịnh thất Bồng Lai, bị bắt với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của các cá nhân, tổ chức.

Chiều 12/5, bà Cúc bị Công an tỉnh Long An điều tra về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại cơ sở thờ tự tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Thời gian qua bà Cúc và những người tại cơ sở này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. "Việc khởi tố, bắt giữ nhằm tránh để lọt tội phạm", đại diện Công an tỉnh Long An nói.

Trước đó, ngày 7/1 Công an huyện Đức Hòa đã bắt Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 26 tuổi, về cùng tội danh. Riêng ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, được cho tại ngoại do sức khỏe yếu.

Vụ án sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn những người này còn phạm thêm tội nặng hơn.

Tịnh thất Bồng Lai đã được đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ - nơi sinh sống của nhóm người đang bị điều tra về hàng loạt hành vi. Ảnh:Hoàng Nam

Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Vân, ngụ quận 6 TP HCM, chuyển đến đây sống cùng bà Cúc, đặt tên cơ sở là tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan điều tra sau đó nhận tin báo về việc những người ở tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện. Cảnh sát đã bắt quả tang hành vi này và khám xét nhà bà Cúc; làm việc với những người liên quan.

Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý.

Hoàng Nam