Bình DươngThấy khách cầm 2 lắc tay trị giá 50 triệu đồng bỏ chạy, chủ tiệm vàng đuổi theo rồi cùng người dân bắt giữ.

Bà chủ tiệm vàng bắt tên cướp. Ảnh: Yên Khánh

Sáng 9/8, Nguyễn Đức Mừng (23 tuổi, quê Đăk Lăk) chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường ĐT 743 (TP Dĩ An) hỏi mua lắc vàng. Bà chủ tiệm đưa 2 chiếc lắc trị giá khoảng 50 triệu đồng cho khách xem.

Tang vật vụ cướp. Ảnh: Yên Khánh

Sau một lúc săm soi món hàng, Mừng bất ngờ cầm vàng chạy ra xe đề máy định phóng đi. Bà chủ tiệm chạy theo giữ lại, tri hô rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ Mừng.

Nghi can đang bị Công an TP Dĩ An tạm giữ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Đức Mừng tại cơ qua điều tra. Ảnh: Yên Khánh

Phước Tuấn - Yên Khánh