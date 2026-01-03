Bà chủ tiệm vàng bị giật nhiều nữ trang

Đeo kính đen, trùm 2 lớp khẩu trang, nam thanh niên đến tiệm vàng ở xã Nhân Cơ vờ hỏi mua trang sức rồi cướp số vàng khoảng 500 triệu đồng trên tay bà chủ tiệm.

Thanh niên mặc áo khoác xám, đội mũ, đeo kính đen, trùm hai lớp khẩu trang vào tiệm vàng Toàn Hằng, ở khu vực chợ Nhân Cơ hỏi mua trang sức, chiều 1/1.

Hình ảnh nghi phạm đến hỏi mua trang sức. Ảnh: Cắt từ video camera tiệm vàng

Anh ta đề nghị chủ tiệm đưa nhiều loại để chọn. Bà chủ đưa nhiều món trang sức cho người này xem, lựa chọn và tính tổng tiền. Khi bà vừa báo giá, đặt số vàng xuống để quay sang tiếp một khách khác đang hỏi mẫu, thì kẻ này lập tức chộp lấy toàn bộ số vàng bỏ chạy.

Nữ chủ tiệm cùng một người bạn nhà kế bên đuổi theo nhưng bất thành. Chủ tiệm cho biết tài sản bị cướp gồm vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn và dây chuyền trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Camera ghi nhận người này trên đường tẩu thoát. Ảnh: Công an xã Nhân Cơ

Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh từ nhiều camera tại tiệm và dọc các tuyến đường, xác định nghi phạm điều khiển xe máy màu trắng, đang tổ chức truy bắt.

Hoài Thanh