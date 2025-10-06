Bà chủ quán cà phê bị người tình sát hại

Tây NinhLưu Tuấn Kiệt, 38 tuổi, bị cáo buộc do ghen tuông nên dùng dao sát hại người tình là chủ quán cà phê, nhắn tin cho nhân viên biết rồi nhảy lầu.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể Kiệt cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan điều tra ghi nhận hiện trường phát hiện thi thể nghi phạm giết chủ quán cà phê. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Kiệt và chị Trúc, 38 tuổi, chủ quán cà phê ở phường Long Hoa sống chung như vợ chồng khoảng 3 tháng nay. 10 ngày trước, chị này đi du lịch nên giao quán cho người tình trông coi. Trưa hôm qua Trúc trở về quán, đón cháu nội sang chơi thì xảy ra cự cãi do Kiệt ghen tuông.

Đến giữa đêm, cả hai tiếp tục cãi vã. Kiệt tức giận dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong. Gây án xong, anh ta vứt dao tại hiện trường rồi lấy xe máy chở cháu nội của chị Trúc về giao lại cho cha mẹ bé, sau đó bỏ trốn.

Sáng nay, Kiệt nhắn tin cho nhân viên quán cà phê, kể lại việc đã sát hại Trúc, nhờ trình báo công an để gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng. Đến trưa, anh ta vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, nhảy từ lầu 4 xuống đất, tử vong.

Nam An - Quốc Thắng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.