Bà chủ nhà hàng bị cáo buộc lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán

Gia LaiĐặng Thị Trinh, 52 tuổi, bị cáo buộc lừa nhiều người lấy 3,5 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán và thua lỗ.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo tìm các bị hại của bà Trinh, trú phường Hội Phú, sau khi bắt tạm giam bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trinh được biết đến là chủ nhà hàng nổi tiếng trên đường Nguyễn Viết Xuân, có nhiều tài sản.

Bà Đặng Thị Trinh lúc bị bắt. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo điều tra, giữa năm 2025, bà Trinh tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội, bị thua lỗ nên tìm cách "xoay" tiền để gỡ. Cuối tháng 6, bà này đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng, vay mượn nhiều người rồi chiếm đoạt tổng cộng 3,5 tỷ đồng.

Số tiền này bà Trinh tiếp đầu tư chứng khoán và thua hết. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa