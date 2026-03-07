Bà chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu ở TP HCM bị phạt 8 năm tù

Lê Thị Như Ngọc, bị phạt 8 năm tù vì thuê 14 người tổ chức khai thác trái phép 11.038 m3 cát trên sông Đồng Nai và chi tiền cho cảnh sát để được bỏ qua khi bị phát hiện.

Chiều 6/3, Lê Thị Như Ngọc (47 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 4 năm về tội Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, 16 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Môi giới hối lộ.

Riêng Phan Lê Khánh (cựu cán bộ Công an TP HCM) bị phạt 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Thị Như Ngọc (ngồi hàng cuối) và các bị cáo khác tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (trụ sở tại TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên, hợp thức hóa số cát khai thác lậu. Tuy nhiên, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do bà này điều hành.

Ngọc đã thuê 14 người tổ chức khai thác trái phép 11.038 m3 cát dưới lòng sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức cũ và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi thuê bãi để tập kết. Ngọc giao Nguyễn Thuận An (cháu của Ngọc) quản lý bãi tập kết, cấp dầu cho phương tiện khai thác, tạm ứng tiền công cho nhóm khai thác, vận chuyển cát và tổ chức đưa cát lên bờ. Cát từ bãi tập kết sau khi được sàng tạp chất được các bị cáo chuyển sang bãi khác tại Cảng Láng Lùn (tỉnh Đồng Nai) để tiêu thụ.

Lâm Đức Minh được thuê làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng. Khi phát hiện có kiểm tra, Minh sẽ báo cho nhóm khai thác tạm dừng hoạt động và phi tang phương tiện, vật chứng.

Ngọc cũng chỉ đạo các bị cáo khác điều khiển ghe ra giữa sông để hút cát trái phép. Để tránh bị phát hiện, Ngọc thông qua Nguyễn Văn Minh đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh. Các bị cáo khai đã đưa cho Khánh 36 triệu đồng để bỏ qua vi phạm và tạo điều kiện cho hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau thời gian theo dõi, đầu năm 2024, nhiều lực lượng cảnh sát đã ập vào bắt quả tang nhóm này đang khai thác cát lậu, ngăn chặn nhiều tấn cát đang được vận chuyển về nơi tập trung là khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức cũ.

Cáo trạng xác định Ngọc là người cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với 11.038 m3 cát bị khai thác trái phép, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Tại tòa, Ngọc và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Minh xác nhận các nội dung trao đổi qua Zalo với Phan Lê Khánh, các tin nhắn này liên quan đến việc khai thác trái phép cát trên sông Đồng Nai.

Riêng Khánh phủ nhận việc bao che cho Minh tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Việc bị can Minh nhắn tin cho Khánh là để thực hiện việc khai thác cát trái phép nhưng Khánh nhắn tin để cho Minh tự lo liệu và không can thiệp đến việc làm của người này. Khánh khai số tiền này là là tiền vay mượn và đã trả cho Minh.

Bình Nguyên