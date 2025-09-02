Bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 365 tỷ đồng

TP HCMHuỳnh Thị Hạnh Phúc, bị cáo buộc khi là Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát đã tự vẽ loạt dự án "ma", lừa bán cho hàng trăm người chiếm đoạt 365 tỷ đồng.

Bà Phúc (45 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát - Công ty Thiên Ân Phát), bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi cuối tháng 8. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho bị cáo đều vắng mặt nên HĐXX dời lịch làm việc vào ngày 4/9.

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực TP Thủ Đức (cũ) sau đó tự phân lô diện tích 50-240 m2, thuê người vẽ thành dự án nhà ở Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2 và 3; Khu dân cư Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2; Khu dân cư Linh Xuân. Thực tế, Phúc chỉ ký hợp đồng đặt cọc, chưa thanh toán đủ tiền hoặc chưa sang tên, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay xin phép đầu tư hạ tầng.

Dù vậy, bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát vẫn quảng cáo thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tính pháp lý của dự án để ký hợp đồng chuyển nhượng, kêu gọi góp vốn đầu tư với nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 người.

Cụ thể, ngày 11/4/2018, Phúc ký hợp đồng đặt cọc với ông Nguyễn Văn Bình để mua 3.900 m2 đất vườn tại phường Linh Xuân, Thủ Đức (cũ) với giá hơn 60 tỷ đồng, song chỉ thanh toán 34 tỷ. Chưa hoàn tất thủ tục sang tên, Phúc thuê vẽ sơ đồ phân lô mang tên "Khu dân cư Linh Xuân - Thủ Đức", rồi thông qua các công ty môi giới ký 57 hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng nền đất với 50 khách hàng, thu hơn 102 tỷ đồng. Đến hạn ký hợp đồng công chứng, Phúc không thể giao đất như cam kết, chỉ trả lại một phần, còn chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 33 người.

Cũng trong năm 2018, Phúc mua gần 5.400 m2 đất ở phường Trường Thạnh với giá hơn 80 tỷ đồng, nhờ chủ đất là bà Nguyễn Thị Thủy tiếp tục đứng tên để giữ hiệu lực hồ sơ hạ tầng trên đất. Phúc sau đó tự vẽ dự án "Khu dân cư Nguyễn Xiển 1", phân lô bán 48 nền cho 33 khách hàng, thu hơn 59 tỷ đồng.

Tiếp đó, Phúc nhờ bà Thủy đứng ra thế chấp khu đất này vay ngân hàng 55 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục bán trùng nhiều nền cho 17 khách hàng, thu thêm gần 31 tỷ đồng. Ngoài ra, dù khu đất đang thế chấp và một số thửa đã bán cho nhiều người, nhưng Phúc vẫn ủy quyền cho người khác định đoạt để chiếm đoạt 90 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, Phúc đã tự vẽ nhiều dự án khác, lừa bán nền cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Người dân vây Công ty Thiên Ân Phát yêu cầu khởi tố bà Phúc, năm 2020. Ảnh: Thiên Long.

Phúc còn bị cáo buộc sau khi lừa bán các nền đất cho khách hàng vẫn đưa thông tin gian dối về việc mình là người đứng tên các thửa đất đó để tiếp tục chuyển nhượng, chiếm đoạt thêm số tiền hơn 173 tỷ đồng của hàng chục người dân.

Khi nhiều khách hàng tìm đến đòi gắt gao, Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, bà này không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Quá trình bán các thửa đất cho khách hàng, Phúc thuê các công ty môi giới đứng ra ký hợp đồng và nhận tiền của khách. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định các công ty này chỉ hưởng phí môi giới theo hợp đồng, không biết Phúc đem các thửa đất đi thế chấp và tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

Một số cá nhân khác được Phúc thuê đứng ra thay mình ký hợp đồng cũng được xác định là chỉ làm dịch vụ theo hợp đồng đã ký và hưởng tiền phí dịch vụ, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hải Duyên