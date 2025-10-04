Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu xin giảm nhẹ hình phạt

TP HCMBà Lê Thị Mỹ Châu cho rằng mức án 17 năm tù về hành vi đưa 7 tỷ đồng cho ca sĩ Lê Quốc Kháng "chạy án" cho người quen là quá nặng, kháng cáo xin giảm nhẹ.

Kháng cáo thể hiện bà Châu (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) đã thay đổi trong nhận thức về hành vi của mình. Bởi trước đó, khi bị xét xử sơ thẩm về tội Đưa hối lộ, bà cho rằng mình bị oan.

Ngày 4/10, trong đơn kháng cáo TAND TP HCM đã tiếp nhận, bà Châu cho biết số tiền đưa cho Kháng là để nhờ tìm người khắc phục hậu quả giúp "người em xã hội" là Thái Khắc Hoàng - bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bản án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có vai trò đồng phạm với Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) cũng xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ án 8 năm tù, và xem xét đổi tội danh.

Bà Lê Thị Mỹ Châu tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen Kháng khi nam ca sĩ tự xưng là "cháu của nguyên Phó thủ tướng". Nghĩ anh này quen biết lớn, ngày 14/5/2024, bà nhờ "chạy" cho Hoàng được tại ngoại, gia đình được gặp mặt.

Kháng liên hệ với Nam (lúc này là cán bộ Công an phường 5, quận 10) để tìm cách "lo". Nam đồng ý, yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Để bà Châu tin tưởng, Kháng hứa chắc chắn xử lý được việc cho bà Châu với giá 7 tỷ đồng. Từ ngày 16 đến 21/5/2024, nam ca sĩ hai lần đến nhà bà này nhận đủ tiền. Tuy nhiên, Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng, còn lại dùng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, các bị cáo được cho là thừa nhận hành vi sai phạm. Nhưng tại tòa, bà Châu cho rằng cáo trạng truy tố không đúng, 7 tỷ đồng đưa cho Kháng gồm 1 tỷ thuê luật sư cho Hoàng, 6 tỷ để khắc phục hậu quả chứ không phải đưa hối lộ "vì Kháng không có chức vụ, quyền hạn". Bà cũng phủ nhận những lời khai trước đó, giải thích do điều tra viên viết sẵn, bản thân không đọc rõ "vì không có kính và muốn để ra tòa sẽ nói".

Bị cáo Nam khai không nhận tiền từ Kháng, chỉ hướng dẫn thuê luật sư và gặp cán bộ tên Trung để được hướng dẫn thủ tục.

Bị cáo Kháng thừa nhận hành vi theo cáo trạng nhưng nói không có ý định chiếm đoạt, chỉ "mượn tạm" tiền của bà Châu để sau bán tài sản trả lại. Quá trình điều tra, Kháng khai có đưa 200 triệu đồng "cảm ơn" cán bộ Trung, song tại tòa lại phủ nhận lời khai này.

Hải Duyên