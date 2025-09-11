Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù

TP HCMTòa bác quan điểm kêu oan, xác định có căn cứ bà Lê Thị Mỹ Châu đưa 7 tỷ đồng cho ca sĩ Lê Quốc Kháng nhờ "chạy" cho người quen được tại ngoại.

Chiều 11/9, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lê Thị Mỹ Châu (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) 17 năm tù (cao hơn đề nghị của VKS 14 đến 15 năm tù) về tội Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) lĩnh 18 năm tù; Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị tuyên 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Tại tòa hôm nay, bị cáo Châu và Nam không nhận tội. Tuy nhiên, theo HĐXX, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, lời khai của bị cáo Kháng và người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là "đúng người, đúng tội, không oan sai".

Bà Châu bị xác định có hành vi đưa tiền cho Kháng với mục đích là nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội là Thái Khắc Hoàng (bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại. Khi yêu cầu của mình không được thực hiện, bà này mới làm đơn tố cáo.

Tòa nhận định, Kháng và Nam không có thẩm quyền hay quen biết ai có thể thực hiện được yêu cầu của bà Châu, song đã đưa ra các thông tin gian dối để bà Châu tin tưởng đưa tiền. Kháng là người trực tiếp thực hiện xuyên suốt hành vi phạm tội nên phải nhận mức hình phạt cao hơn Nam.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, bà Châu khóc, cho biết đã xây dựng được chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu như mong muốn và đã làm nhiều việc phục vụ xã hội. "Đến nay bị cáo đã bị giam hơn 11 tháng và đang bị bệnh, đi lại khó khăn. Bị cáo mong tòa xem xét để sớm được về tiếp tục công việc phục vụ xã hội", bà nói.

Sáng nay bà Châu phải ngồi xe lăn khi được đưa đến tòa.

Bị cáo Lê Quốc Kháng tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Bị cáo Kháng xin xem xét hoàn cảnh gia đình vợ bị bệnh, các con còn nhỏ, mong muốn được sớm về với gia đình xử lý tài sản khắc phục hậu cho bà Châu.

Còn bị cáo Nam vẫn khẳng định bị oan, đề nghị tòa xem xét. "Gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng. Nếu bị cáo làm sai bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm", Nam nói.

Bản án xác định, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen Kháng khi nam ca sĩ tự xưng là "cháu của nguyên Phó thủ tướng". Nghĩ anh này quen biết lớn, ngày 14/5/2024, bà nhờ "chạy" cho Hoàng được tại ngoại, gia đình được gặp mặt.

Kháng đồng ý, sau đó liên hệ với Nam (lúc này là cán bộ Công an phường 5, quận 10) để tìm cách "lo". Nam đồng ý, yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Để bà Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc cho bà Châu với giá 7 tỷ đồng. Từ ngày 16 đến 21/5/2024, nam ca sĩ hai lần đến nhà bà nhận số tiền này. Tuy nhiên, Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng, còn lại dùng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm.

Nhưng trả lời thẩm vấn hôm nay, bà Châu cho rằng cáo trạng truy tố không đúng, 7 tỷ đồng đưa cho Kháng gồm 1 tỷ thuê luật sư cho Hoàng, 6 tỷ để khắc phục hậu quả chứ không phải đưa hối lộ "vì Kháng không có chức vụ, quyền hạn". Bà cũng phủ nhận những lời khai trước đó, giải thích do điều tra viên viết sẵn, bản thân không đọc rõ "vì không có kính và muốn để ra tòa sẽ nói".

Bị cáo Nam khai không nhận tiền từ Kháng, chỉ hướng dẫn thuê luật sư và gặp cán bộ tên Trung để được hướng dẫn thủ tục.

Bị cáo Kháng thừa nhận hành vi theo cáo trạng nhưng nói không có ý định chiếm đoạt, chỉ "mượn tạm" tiền của bà Châu để sau bán tài sản trả lại. Quá trình điều tra, Kháng khai có đưa 200 triệu đồng "cảm ơn" cán bộ Trung, song tại tòa lại phủ nhận lời khai này.

Hải Duyên