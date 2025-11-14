Bà chủ Bất động sản Nhật Nam chi 5.000 tỷ đồng lừa đảo vào đâu?

Hà NộiSau 4 năm đánh bóng tên tuổi, Vũ Thị Thúy huy động được hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ rồi mua bất động sản, chi hoa hồng, tiêu xài.

Hành vi của Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) bị VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng vừa hoàn tất. Bà này bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 10 người khác là các lãnh đạo công ty bị cáo buộc đồng phạm ở hành vi lừa đảo.

Thúy có một tiền án, bị Công an Hà Nội tạm giam từ tháng 9/2023.

Bị can Vũ Thị Thúy. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, đăng ký vốn điều lệ 50 tỷ đồng song thực tế không ai góp vốn. Từ nền tảng 0 đồng này, trong các năm tiếp theo, "hệ sinh thái" Nhật Nam phát sinh thêm 4 công ty gồm Nhật Nam Sơn Tây, Sông Đà Nhật Nam, Nam Nhật Khang và Sông Đà Invest. Các công ty đều kê khai vốn điều lệ 100-500 tỷ, nhưng thực tế không ai góp vốn, lập ra để làm "bình phong" cho bà Thúy và những người liên quan thực hiện các chiêu lừa đảo.

VKS xác định tất cả các công ty này kinh doanh thua lỗ, song Thúy cùng đồng phạm đánh bóng và quảng bá gian dối bằng nhiều hình thức, treo miếng mồi lợi nhuận lớn (lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng) để dụ dỗ các nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án bất động sản không có thật.

Để che giấu hành vi phạm tội, Thúy bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, chứng từ của công ty đi cất giấu và xóa dữ liệu kế toán trên phần mềm.

Sau hai năm, Nhật Nam mở 32 chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Trong số này, 4.144 tỷ đồng được dùng để trả tiền gốc cho các hợp đồng trước, còn lại hơn 4.968 tỷ đồng, Thúy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng hết.

Số tiền thu được được chia cho bốn mục đích chính. Trong đó, Thúy chỉ dùng một phần nhỏ, 204 tỷ đồng (khoảng 2% tổng tiền thu vào) để mua một số diện tích đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Tây Ninh, Phú Quốc và Bắc Giang, nhưng chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm và một số diện tích đất xây nhà phân lô.

Nhật Nam sau đó quảng cáo đây là các dự án bất động sản lớn do công ty triển khai nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút tiền của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra cho thấy số tiền Nhật Nam dùng để "đầu tư" còn ít hơn chi phí vận hành như xăng xe, quảng cáo, thuê văn phòng với tổng 567 tỷ đồng; chi thưởng cho nhà đầu tư 290 tỷ đồng; chi hoa hồng doanh số và thưởng cho nhân viên hơn 2.300 tỷ đồng; mua cổ phiếu công ty S/C hết 110 tỷ đồng.

Còn lại, số tiền Thúy bị cáo buộc sử dụng cho mục đích cá nhân là 1.468 tỷ đồng.

5 phi vụ rửa tiền 128 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy bị cáo buộc chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam, chuyển vào các tài khoản cá nhân và rút tiền mặt để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Từ đó, bà có thể chuyển hóa nguồn tiền bất hợp pháp sang các giao dịch mua bất động sản, cổ phiếu.

Theo cáo trạng, trong hơn 1.468 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Thúy chi 128 tỷ đồng mua bất động sản, cổ phiếu rồi nhờ người đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo. Đây là lý do Thúy là người duy nhất trong vụ án bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Lần đầu rửa tiền diễn ra tháng 5/2020 khi Thúy dùng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm ở Tây Ninh, nhờ lái xe đứng tên ký hợp đồng. Tháng 10/2020, Thúy chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Đến tháng 6/2022, Thúy nhờ chồng là ca sĩ Khánh Phương đứng tên mua một căn hộ tại tòa nhà The Prince (quận Phú Nhuận, TP HCM) giá 7,3 tỷ đồng. Bốn tháng sau, anh tiếp tục thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư Cao Ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Thúy liên hệ ông Tạ Văn Trung (Giám đốc Công ty CP Sông Đà 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Trung nắm giữ, thỏa thuận giá 340 tỷ đồng. Ca sĩ Khánh Phương đứng tên cổ phiếu thay vợ. Tuy nhiên, Thúy mới thanh toán 110 tỷ đồng.

Theo VKS, từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, Thúy chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho mình và một số cá nhân. Các cá nhân này sau đó cũng bán hết số cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Những người đứng tên mua hộ tài sản, gồm chồng Thúy và một số người quen, nhân viên, được xác định không biết nguồn tiền Thúy sử dụng là tiền phạm tội nên không bị truy cứu đồng phạm về tội Rửa tiền.

Thúy bị VKS xác định có trách nhiệm cùng 10 đồng phạm bồi thường gần 5.000 tỷ đồng cho các bị hại song chưa nộp lại khoản tiền nào. Hiện mới có ba bị cáo là cấp dưới của Thúy được gia đình nộp khắc phục tổng 1,3 tỷ đồng.

Trong hàng trăm bất động sản và tài sản bị kê biên, phong tỏa, bà Thúy bị kê biên tổng 70 bất động sản gồm biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh (Sơn Tây), Hà Nội; 2 bất động sản tại An Phú (Mỹ Đức), Hà Nội; 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến, Thanh Hóa; 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl, Đăk Lăk; 5 bất động sản tại xã Bến Cầu, Tây Ninh; 10 bất động sản tại Phú Quốc và 2 căn chung cư tại Hà Nội, TP HCM.

Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử.

Thanh Lam