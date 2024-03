Ba chiến lược giúp tăng thị phần bán lẻ của MB

Chiến lược đầu tư vào ứng dụng đa tiện ích, ra mắt bộ sưu tập thẻ hybrid, tặng tài khoản số đẹp… giúp MB mở rộng thị phần và nâng cao trải nghiệm của 26 triệu khách hàng.

Theo số liệu thống kê, lũy kế đến hết năm 2023, số lượng khách hàng của MB tăng 8 lần trong vòng sáu năm, đạt trên 26 triệu người. Điều này giúp MB nằm trong nhóm nhà băng sở hữu lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Dưới đây là ba chiến lược giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng mới, từ đó, tăng trưởng thị phần bán lẻ.

Khách hàng được giới thiệu về hệ sinh thái số của MB. Ảnh: MB

Tài khoản số đẹp miễn phí

Tài khoản số đẹp từng là một dịch vụ chỉ dành cho những khách hàng VIP của ngân hàng. Nếu không thuộc nhóm khách hàng ưu tiên, người dùng có thể phải mất một khoản tiền khá lớn để sở hữu một tài khoản theo ý thích.

Thấu hiểu nhu cầu từ thị trường, MB ra mắt dịch vụ chọn tài khoản số đẹp miễn phí. Sáng kiến này được MB ra mắt vào tháng 6/2020, khách hàng có thể tự lựa chọn ba đến sáu số tùy thích trong số tài khoản ngân hàng, dựa trên ngày sinh, số điện thoại, hay số mang ý nghĩa cá nhân riêng.

Đến năm 2021, nhà băng tiếp tục giới thiệu dịch vụ chọn số tài khoản phong thủy và cung cấp miễn phí tài khoản số đẹp, số thần tài, cũng như số tài khoản 10 số trùng với số điện thoại di động của bất cứ nhà mạng nào cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng của MB còn có thể tự đặt nickname cho số tài khoản ngân hàng trên app MBBank. Thay vì phải nhớ mã số tài khoản phức tạp, khách hàng có thể dễ dàng đặt nickname tài khoản MBBank bằng một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ và thể hiện dấu ấn riêng.

Bộ sưu tập thẻ hybrid tích hợp hai trong một của MB. Ảnh: MB

Bộ sưu tập thẻ hybrid tích hợp hai trong một

Dù không phải là ngân hàng đầu tiên đưa ra thị trường dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM, song MB là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa hai tính năng thẻ ATM và thẻ tín dụng vào trong cùng một con chip.

Ngoài ra, MB còn ra mắt thẻ MB Hi Collection với nhiều bộ sưu tập có thiết kế đẹp mắt và đa dạng, nhằm đáp ứng sở thích và thị hiếu của từng nhóm khách hàng ở các độ tuổi, với nhu cầu tiêu dùng và phong cách sống khác nhau. Khởi đầu với bộ ba Ace - Zodiac - Summer Paradise ra mắt năm 2022, đến nay, MB Hi Collection đã bổ sung nhiều sản phẩm mới.

Trong đó, Hi LOL là thẻ dành cho giới eSport, MB Hi JCB Collection mang đậm phong cách Nhật Bản, Hi Slay-dy với những đặc quyền dành cho phái đẹp, MB Stellar - vòng tay thanh toán kết hợp thời trang và tài chính trên thị trường, Hi Shopee Food cho các tín đồ ẩm thực và mua sắm online. Ngoài giao diện bắt mắt, thẻ của MB còn thu hút khách hàng nhờ nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ra mắt đầu năm 2024, Be The Sky mang đậm dấu ấn sáng tạo của MB. Đây là thẻ fandom đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu sự hợp tác giữa MB, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và tổ chức phát hành thẻ JCB. Đây không chỉ là chiếc thẻ cung cấp nhiều thông tin độc quyền mà còn là sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích và ưu đãi thiết thực.

Bên cạnh bộ sưu tập thẻ, MB còn liên tục cho ra mắt nhiều ưu đãi thẻ quanh năm, có thể được áp dụng tại trên 100.000 điểm mua sắm của các thương hiệu uy tín, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí lớn khi mua sắm. Với việc liên tục phát hành các bộ sưu tập mới cũng như cho phép mở thẻ phi vật lý trên app MBBank, MB hướng đến mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ để giúp khách hàng có cuộc sống thuận tiện hơn. Nhờ chiến lược chuyển đổi mảng lẻ, MB ghi nhận hàng triệu thẻ được mở và nhận được sự đánh giá tích cực từ khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại MB. Ảnh: MB

Đầu tư vào ứng dụng đa tiện ích

Trên hành trình chuyển đổi số, MB không chỉ dừng lại ở việc đưa dịch vụ tài chính lên thiết bị di động mà còn chuyển đổi từ ứng dụng ngân hàng thông thường sang siêu ứng dụng - đa tiện ích (super app) để giữ chân người dùng.

Nhờ đó, ứng dụng MBBank có thể đáp ứng mọi giao dịch tài chính của khách hàng chỉ bằng vài cú chạm. App tích hợp hơn 200 tính năng, giúp người dùng vừa dễ dàng thanh toán hóa đơn, giải trí, mua sắm, đặt vé máy bay - phòng khách sạn, viễn thông, data, tài chính - bảo hiểm - y tế, thiện nguyện... vừa được tận hưởng các ưu đãi, hoàn tiền trên hơn 100.000 điểm ưu đãi, trong suốt 365 ngày.

Nhờ liên tục thử nghiệm, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng, MB đã triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính mới có hàm lượng công nghệ cao. Trong cuộc cạnh tranh chuyển đổi số giữa các ngân hàng, MB sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ để mang đến các sản phẩm khác biệt và kiến tạo cuộc sống tiện lợi, hạnh phúc cho khách hàng, hướng tới mục tiêu chinh phục 30 triệu khách hàng vào cuối năm 2024.

Thảo Vân