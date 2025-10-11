Ba chén trà khổng lồ nặng 200 kg, biểu tượng được trưng bày ở quảng trường Võ Nguyên Giáp, bị lũ cuốn trôi ngày 7/10, hiện hai chiếc được tìm thấy, một chiếc chưa rõ manh mối.

Sáng 11/10, đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cho biết hai chiếc chén trà bị lũ cuốn đã được tìm thấy, một chiếc nằm bên ngoài hàng rào khu xử lý nước thải ở xã Trại Bầu, phường Gia Sàng - cách quảng trường Võ Nguyên Giáp khoảng 700 m. Chiếc còn lại cũng bị cuốn trôi 7 km, trong phạm vi xã Trại Bầu.

Ba chén trà 200 kg bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên Chén bị lũ cuốn trôi vào chiều 7/7. Video: NVCC

Ba chiếc chén trà này nằm trong bộ ấm chén khổng lồ được dựng tại quảng trường Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết 2025, đại diện văn hóa trà của địa phương.

Đại diện đơn vị thi công cho biết mỗi mô hình chén trà nặng khoảng 200 kg, có vỏ ngoài composite, lõi bên trong bằng xốp. Trong điều kiện gió mạnh, bộ ấm chén không thể đổ. Tuy nhiên, phần đế đĩa không dính chặt, chỉ được đặt lên bề mặt nên khi nước dâng, chiếc chén bị cuốn trôi. Đại diện đơn vị thi công cho biết đã tính toán kỹ trong quá trình làm nhưng không ngờ nước lũ năm nay lại dâng cao như vậy.

Bố Tuấn dùng chén trà làm thuyền lấy đồ cứu trợ. Ảnh: NVCC

Trần Tuấn, sống tại phường Gia Sàng, cho biết một chiếc chén trôi đến gần nhà anh trưa 7/10 - thời điểm đỉnh lũ. Bố của Tuấn đã bơi ra kéo vào, tận dụng làm thuyền trong thời gian ngập lụt. Sau đó, hàng xóm chụp cảnh bố Tuấn dùng chén khổng lồ làm thuyền, đăng lên mạng xã hội, trở thành chủ đề khiến nhiều người thích thú.

"Chiếc chén trở thành phao cứu sinh nhận đồ cứu trợ cho gia đình tôi và cả hàng xóm", Tuấn nói, cho biết đã sử dụng chiếc chén tới ngày 9/10 khi nước đã rút. Sau khi sử dụng, gia đình Tuấn để chiếc chén trong nhà và trả lại đơn vị thi công vào 10/10.

Bộ ấm chén ở quảng trường Võ Nguyên Giáp khi chưa bị lũ cuốn trôi. Ảnh: NVCC

Đại diện đơn vị thi công nói hai chén trà chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài, không hư hại nhiều. Tuần tới, họ sẽ chỉnh trang lại và đưa chén trà về vị trí cũ. Chiếc chén thứ ba còn thất lạc đang được đơn vị tích cực đăng bài trên các hội nhóm, kỳ vọng sớm tìm được.

Tại Thái Nguyên, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh lúc 3h ngày 9/9 ở mức 29,9 m, vượt lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Mưa lũ khiến 33/92 xã phường bị nước lũ 1-2 m nhấn chìm. Các phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng nước tràn gần hết tầng một, người dân phải sinh hoạt trên tầng hai. Điện mất diện rộng khiến một số khu dân cư không có sóng, điện thoại hết pin, gián đoạn liên lạc với bên ngoài. Ngày 10/10, nước lũ đã rút, để lại lớp bùn dày, rác thải, gây cản trở giao thông.

Sáng 10/10, bùn dày và ngổn ngang rác thải trên đường ở Thái Nguyên. Ảnh: Giang Huy

Tú Nguyễn