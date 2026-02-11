Ba cầu thủ U23 Việt Nam đồng hành chiến dịch HPV của Long Châu

Long Châu cùng tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Khuất Văn Khang, thủ môn Trung Kiên lan tỏa thông điệp "chủ động tiêm ngừa HPV để bảo vệ bản thân và người thương".

Hệ thống tiêm chủng Long Châu triển khai chiến dịch Bản lĩnh đàn ông là chủ động nhằm đẩy lùi tâm lý chủ quan, thiếu thông tin phòng bệnh liên quan virus HPV và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy sức khỏe này. Chương trình có sự tiếp sức của các tuyển thủ U23 Việt Nam gồm tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, tiền đạo Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên.

Long Châu tư vấn Đình Bắc các chủng HPV nguy cơ cao và tầm quan trọng của việc dự phòng sớm ở nam giới. Ảnh: LC

Đại diện ban tổ chức cho biết mượn ba vị trí trọng yếu trên sân cỏ để làm nổi bật ba khía cạnh của tư duy sức khỏe hiện đại. Cụ thể, tiền đạo Đình Bắc đại diện cho sự xông xáo, chủ động ghi bàn - tương ứng với việc chủ động nắm bắt giải pháp bảo vệ sức khỏe. Tiền vệ Khuất Văn Khang mang tới cái nhìn bao quát, sâu rộng của một đội trưởng với quan điểm "tiêm ngừa là tầm nhìn chiến thuật để có một tương lai vững vàng".

Ở một phần ba cuối sân, "người nhện" Trung Kiên đóng vai trò chốt chặn cuối cùng, nêu bật quan điểm "tiêm chủng là 'lớp giáp bảo vệ', quyết không để HPV 'lọt lưới', ảnh hưởng sức khỏe lẫn chất lượng cuộc sống".

Qua hình ảnh "chiến binh sân cỏ" Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên, đại diện Long Châu cho biết muốn truyền thông điệp: "Tiêm ngừa HPV không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn là hành động chăm sóc người mình thương yêu. Đó cũng là cách thể hiện bản lĩnh phái mạnh hiện đại, có trách nhiệm - chọn lối chơi chủ động để đẩy lùi rủi ro ngay từ vạch xuất phát".

Khuất Văn Khang, đội trưởng U23 Việt Nam, cho rằng chủ động tìm hiểu và tiêm phòng HPV vì sức khỏe của bản thân, người thương là cách thể hiện bản lĩnh đàn ông. Ảnh: LC

Đại diện Long Châu lý giải HPV không phải chuyện của riêng phái nữ. Nghiên cứu của các tác giả Mỹ gồm Chesson HW, Dunne EF, Hariri S, Markowitz LE chỉ ra nam giới Mỹ có xác suất nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời cao hơn phái nữ đến 91,3%.

WHO chỉ ra hiện gần 1/3 nam giới toàn cầu nhiễm ít nhất một chủng HPV sinh dục. Ước tính khoảng 20% trong số đó đang mang các chủng nguy cơ cao - tác nhân trực tiếp dẫn đến ung thư vòm họng, ung thư hậu môn lẫn bệnh lý sinh dục khác (sùi mào gà), theo nghiên cứu trên The Lancet Global Health hồi 2023.

Trên NCBI, một nghiên cứu ở 1.138 nam giới Trung Quốc (hồi 2013) cho thấy tinh dịch chứa HPV, làm giảm khả năng vận động, chất lượng tinh trùng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp khả năng sinh sản.

Thực tế, tỷ lệ tiêm phòng HPV ở nam giới tại các quốc gia phát triển khá ấn tượng, phản ánh nhận thức ngày càng cao về bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả hai giới. Điển hình tại Australia, đến 2023 có hơn 83% bé trai được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng HPV. Theo CDC, 75% nam giới Mỹ 13-17 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Chuyên gia nhận định số liệu trên ghi nhận sự thành công của các chiến dịch tiêm chủng quốc gia, đồng thời nêu bật ý nghĩa của việc tiêm phòng HPV như tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe thiết yếu, góp phần xây dựng hàng rào miễn dịch cộng đồng tại các nền kinh tế lớn.

Trước khi tiêm chủng, thủ môn Trung Kiên và các cầu thủ được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo thể trạng tốt nhất trước khi dự phòng. Ảnh: LC

Đồng hành phái mạnh chủ động dự phòng sức khỏe, phía Long Châu cam kết cung cấp 100% vaccine chính hãng, được bảo quản và giám sát 24/7 theo quy trình quốc tế (WHO - GSP). Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, đầu tháng 2, doanh nghiệp ký hợp tác chiến lược toàn diện với Viện Pasteur TP HCM nhằm củng cố năng lực vận hành, chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn và chăm sóc sức khỏe người Việt tốt hơn nữa.

Hiếu Châu