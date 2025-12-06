Ba câu chuyện truyền thông vì cộng đồng nổi bật của Unilever

Lifebuoy xây dựng thói quen vệ sinh cá nhân đúng cách, P/S giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng cho hàng triệu người, Omo cùng cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh.

Để đạt được những con số đó, cả ba thương hiệu - bên cạnh chất lượng sản phẩm - đều cần sự lan tỏa từ các chiến dịch truyền thông. Ba thương hiệu là ba ví dụ tiêu biểu về cách Unilever Việt Nam triển khai "truyền thông lành mạnh" để thúc đẩy tăng trưởng bền vững được bà Tạ Thu Hương - Giám đốc Truyền thông và Quảng cáo kỹ thuật số doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện Vietnam iContent Awards cuối tuần qua.

Trong bài nói chuyện của mình, bà Hương nhấn mạnh quan điểm: "Cộng đồng mạnh, kinh tế mạnh - cộng đồng vững, kinh tế vững" của Unilever Việt Nam. Bà cho biết, người làm tiếp thị marketing tại doanh nghiệp này cần phục vụ cả hai sứ mệnh: vì cộng đồng và phát triển kinh tế cùng lúc. Đây cũng là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của Unilever. Hoạt động truyền thông của doanh nghiệp áp dụng tích hợp: giữ chủ trương môi trường kinh doanh và xây dựng giá trị cốt lõi của thương hiệu phải phục vụ cộng đồng. Điểm giao thoa của ba yếu tố: chủ trương - thương hiệu - công chúng giúp những người làm tiếp thị tạo ra những nội dung truyền thông "sạch, ý nghĩa, đồng thời có sức lan tỏa".

Từ những năm 1990, Unilever mang theo giấc mơ "chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng tầm cuộc sống người Việt" qua Lifebuoy và PS. Hành trình ấy bắt đầu từ những hoạt động giáo dục trẻ em thói quen rửa tay, vệ sinh răng miệng.

Suốt ba thập kỷ, Lifebuoy tổ chức hàng trăm chương trình học đường giúp trẻ hình thành thói quen rửa tay đúng cách. Khi Covid-19 ập đến, thương hiệu trao hơn 1,4 triệu sản phẩm, trị giá 50 tỷ đồng, hỗ trợ 3.000 trường học, 610 cơ sở y tế, chạm đến hơn 37 triệu người Việt. Kỷ niệm chặng đường 30 năm, Lifebuoy trùng tu và xây mới 5 bệnh viện, mở rộng cơ hội chăm sóc y tế cho trẻ em vùng xa. Với sự lan tỏa đó, hiện nay hàng triệu người tin dùng các sản phẩm từ xà bông, nước rửa tay, đến sữa tắm, dầu gội Lifebuoy mỗi ngày.

Lifebuoy có mặt tại các trường học, cùng các em học sinh rửa tay đúng cách. Ảnh: Unilever

Trong khi đó, P/S cũng triển khai hàng loạt chương trình giáo dục khám răng miệng miễn phí, mang dịch vụ nha khoa đến tận vùng hẻo lánh. Thông qua trường học và các phương tiện truyền thông, trong 35 năm qua, nhãn hàng đã giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng cho hơn 50 triệu người, cùng các bác sĩ Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam thăm khám trực tiếp cho 7 triệu trẻ em vùng nông thôn.

P/S hợp tác cùng người nổi tiếng trong chuỗi sự kiện khám và tư vấn miễn phí về sức khỏe răng miệng từ tháng 11/2023 đến 1/2024 tại hệ thống 45 siêu thị Co.op Mart trên cả nước. Ảnh: Unilever

Còn Omo, từ năm 2020, bắt đầu chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam, cùng cộng đồng chống chọi biến đổi khí hậu và thiên tai. Sau 5 năm, chương trình phủ xanh 472,6 ha diện tích tại 21 tỉnh thành, 12 vườn quốc gia. Thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ drone vào việc trồng cây, trao tặng 35 giống cây quý đặc hữu cho 12 vườn quốc gia, hồi sinh hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Omo tài trợ trồng mới 70.000 cây keo ở thượng nguồn, lưu vực sông tại A Lưới, Huế góp phần khôi phục rừng nguyên sinh, tháng 3/2022. Ảnh: Unilever

Theo bà Hương, để đạt được những kết quả này có sự chung tay của cộng đồng, các đơn vị bộ, ban, ngành, chuyên gia, nghệ sĩ và đặc biệt là sức ảnh hưởng trên kênh truyền thông của người nổi tiếng.

Coi trọng sức mạnh cộng đồng, bà Hương cũng cho rằng, để một thông điệp chạm tới những cộng đồng nhỏ, không thể chỉ có một giọng nói. Theo đó, cần nguồn tin chính thống để tạo niềm tin và cần tiếng nói đời thường để tiếp cận cảm xúc. Thông điệp không chỉ cần lan rộng mà còn phải đi sâu để tạo thay đổi về suy nghĩ và hành vi.

Tinh thần đề cao giá trị cộng đồng của Unilever tiếp tục được bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng giám đốc Quốc gia, Unilever Việt Nam nhắc lại khi lên sân khấu Vietnam iContent Awards trao giải "Tổ chức vì cộng đồng". Bà Vân cho rằng, việc truyền thông nội dung có trách nhiệm, sáng tạo và nhân văn sẽ giúp cộng đồng Việt Nam phát triển một cách bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân cùng nhà báo Xuân Tân trao giải "Tổ chức vì cộng đồng" cho đại diện Hoa Sen Group (bìa trái) và dự án Trạm phóng tương lai (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Quỳnh Tùng

Unilever có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, hiện kinh doanh 4 nhóm sản phẩm gồm chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cá nhân, chăm sóc sắc đẹp và dinh dưỡng. Tập đoàn liên tiếp vào danh sách "Nơi làm việc số tại Việt Nam" với hơn 1.300 nhân sự trực tiếp và mạng lưới 10.000 nhân sự gián tiếp. Từ năm 2022, doanh nghiệp thu gom nhiều nhựa hơn lượng bao bì nhựa đưa ra thị trường.

Hoàng Anh