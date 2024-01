Ba câu chuyện cho thấy AI bắt đầu hủy hoại Internet

Một năm sau khi ChatGPT ra mắt, một trong những cảnh báo về mặt trái của AI đã đến sớm.

Trang công nghệ 404 Media là một nạn nhân mới của AI. "AI đang đánh cắp công việc của chúng tôi. Chúng hủy hoại Internet và cách chúng ta khám phá thế giới", trang này viết trên trang chủ. Các nội dung về công nghệ của họ đang bị thu thập bằng trí tuệ nhân tạo. Các website do AI vận hành còn tìm cách tối ưu hóa thuật toán, qua mặt Google để xuất hiện trước trên kết quả tìm kiếm. Lợi nhuận của những trang tin AI đến từ quảng cáo tự động của Google.

ChatGPT trả lời câu hỏi về việc có thể thay thế phóng viên viết báo. Ảnh: Khương Nha

Rắc rối trên phơi bày một thực trạng lớn hơn về vấn nạn trộm cắp nội dung với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Biên tập viên Jacson Koebler của 404 Media phát hiện một trong những công cụ AI đang tiếp tay cho hành vi xấu này là SpinRewriter. Nó cho phép người dùng tạo 1.000 phiên bản hơi khác nhau của cùng một bài viết chỉ bằng một cú nhấp chuột và tự động xuất bản chúng lên bao nhiêu trang WordPress tùy thích thông qua plugin trả phí.

Nền tảng AI còn cung cấp một số công cụ cho người dùng quản lý nhiều trang web cùng lúc. Một công ty tên Byword đã công khai quảng cáo về "vụ cướp SEO", trong đó "đánh cắp tổng cộng 3,6 triệu lượt truy cập từ đối thủ cạnh tranh. Họ làm được điều này bằng cách nhờ AI tạo ra 1.800 phiên bản khác nhau từ bài viết gốc để đánh lừa hệ thống Internet truyền thống.

Hoạt động tin tức trên Internet đang trở thành một trong những ngành bị tổn hại nhiều nhất bởi AI. Tuần trước, Wired kể lại câu chuyện hy hữu khi trang The Hairpin bị "tiếp quản bởi AI". Nguyên nhân là chủ trang web quên gia hạn tên miền. Một người khác đã tranh thủ mua lại quyền sử dụng website và dùng AI viết bài. Những nội dung chất lượng liên quan đến quyền phụ nữ giờ bị thay bằng các bài viết kỳ lạ.

New York Times cùng đề cập đến chuyện sau khi một sinh viên tử vong do vô tình rơi vào đường ray tàu điện ngầm ở New York, các video do AI tạo ra đã nhanh chóng xuất hiện trên YouTube. Do từ khóa liên quan đến "chàng trai trẻ", "tàu điện ngầm" được tìm kiếm nhiều trên Internet, kẻ trục lợi đã dùng AI để khoét sâu vào nỗi đau của gia đình nạn nhân để kiếm tiền.

Theo Busniss Insider, ba ví dụ trên đã phơi bày thực trạng về cách AI đang tác động tiêu cực thế nào đến người dùng. Kẻ xấu đang dùng trí tuệ nhân tạo để đưa ra các nội dung sai lệch, qua mặt dịch vụ tìm kiếm rồi trục lợi từ quảng cáo. Đây là thách thức lớn với Google nhưng về lâu dài sẽ là nỗi đau của người dùng Internet khi nội dung giả tràn ngập. Đáng lo ngại hơn khi tương lai, người dùng lại nhờ AI để tìm kiếm chính những nội dung do AI tạo ra.

Google nói với New York Times rằng họ biết về vấn nạn nội dung giả được sản xuất bằng AI và đang nỗ lực giải quyết bằng cách gỡ bỏ một số trang web. Tuy nhiên, kẻ xấu thường đi trước nền tảng một bước, như cách deepfake về Taylor Swift đã lan truyền khắp mạng xã hội X tuần trước.

Cuối cùng, các chuyên gia cho rằng AI sẽ thay đổi hoàn toàn Internet, theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Điều đó phụ thuộc vào các công ty đang tạo ra công cụ AI có những biện pháp nào để giảm thiểu thiệt hại.

Khương Nha