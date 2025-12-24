Ba cậu bé Mỹ trộm ôtô vì 'học theo video YouTube'

MỹCậu bé 8 tuổi cùng hai anh trai 11 và 12 tuổi trộm ôtô vì "trên YouTube hướng dẫn nên muốn thử" khiến cảnh sát rượt đuổi vất vả.

Chiều 20/12, ba anh em ở Ohio, lần lượt 8, 11 và 12 tuổi đã khiến cảnh sát rơi vào cuộc rượt đuổi ly kỳ theo chiếc xe các bé lấy cắp trước cửa ngôi nhà ở quận Cuyahoga.

Khi nhận được tin báo về vụ việc, cảnh sát quận đã báo động trên các ngả đường và nhanh chóng định vị được chiếc xe, nhưng không thể ngờ, lại đang được cầm lái bởi cậu nhóc 11 tuổi.

Khi một sĩ quan cố gắng dừng xe để kiểm tra giao thông, tài xế nhí đã nhấn ga bỏ chạy. Sau cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều km, chiếc xe cuối cùng đã đâm vào một ngôi nhà ven đường. Ba anh em mở cửa xe xuống chạy bộ, định bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt. Theo báo cáo, ngôi nhà chỉ bị hư hại nhẹ.

Cậu bé 8 tuổi trộm ôtô vì muốn 'làm theo video Youtube' Ba cậu bé khóc nức nở xin lỗi, khiến cảnh sát phải dỗ dành khi đưa về đồn lấy lời khai

Lũ trẻ co rúm lại vì sợ hãi. "Cháu xin lỗi. Xin chú đừng đánh cháu. Chú gọi điện cho mẹ cháu hộ cháu với", một cậu bé nói gần như khóc.

"Bọn cháu sắp vào tù ạ?", cậu bé khác lên tiếng và được sĩ quan cảnh sát thông báo rằng không phải vậy, cả ba sẽ chỉ bị tạm giữ để lấy lời khai. Cậu ta thốt lên "Ôi trời đất ơi".

"Mới tí tuổi lại đi ăn trộm xe. Mấy đứa bị làm sao vậy?", một sĩ quan hỏi khi dẫn lũ trẻ ra xe về đồn.

Theo lời nhà chức trách, khi được các điều tra viên thẩm vấn, các cậu bé cho biết khi đang đi dạo thì nhìn thấy một chiếc xe. "Có điều gì đó thôi thúc, không thể kiểm soát được, khiến bọn cháu cảm thấy cần phải lấy cắp chiếc xe đó", một trong ba đứa trẻ khai.

Theo cảnh sát, các cậu bé khai rằng chúng học cách trộm xe từ việc xem video trên YouTube. Sau khi bị bắt, các cậu bé lo lắng về việc kỳ nghỉ Giáng sinh của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Cả ba cậu bé đều thừa nhận những gì mình đã làm là sai và rất lo lắng sẽ bị ông già Noel tặng cho viên than thay vì những món quà đẹp. Theo những câu chuyện về Giáng sinh ở phương Tây, những đứa trẻ chưa ngoan sẽ bị ông già Noel để một cục than trong chiếc tất của chúng thay vì quà, tượng trưng cho sự thất vọng, hoặc cảnh báo nhẹ nhàng cho hành vi không đúng mực.

Ở Ohio, cũng giống như các bang khác, trẻ dưới 10 tuổi thường được cho là không có khả năng phạm tội, do đó việc truy tố chính thức khó xảy ra. Trẻ vị thành niên từ 10 đến 17 tuổi có thể bị kết án phạm tội vị thành niên, xét xử ở tòa án dành cho trẻ vị thành niên, không phải tòa hình sự thông thường. Song nếu là trọng tội (giết người, khủng bố,...) vẫn có thể bị xem xét để truy tố như người trưởng thành.

Ở các phiên tòa vị thành niên, HĐXX không tuyên án tù mà thường gọi là các biện pháp xử lý như cảnh cáo, giáo dục tại gia, quản chế kèm chế độ báo cáo định kỳ, lao động công ích, tư vấn tâm lý, cai nghiện, gửi vào cơ sở giáo dưỡng.

Ohio cho phép cơ chế án kết hợp, ví dụ, khi trẻ vị thành niên phạm tội, vẫn xét xử ở tòa án vị thành niên nhưng treo sẵn án người lớn. Nếu trẻ tái phạm nguy hiểm hoặc chống đối trong thời gian áp dụng biện pháp xử lý, án hình sự sẽ được kích hoạt.

Ở Ohio, trộm cắp ôtô có thể bị phạt 6-18 tháng tù, kèm 5.000 USD tiền phạt và bồi thường thiệt hại. Nếu trộm cắp dẫn tới các hành vi khác (tai nạn, gây thương tích, tàng trữ vũ khí khi phạm tội...), thủ phạm còn có thể bị truy tố thêm về các tội phụ kèm theo, với mức phạt cao hơn.

Hải Thư (Theo Fox, Legacy Clarity, Codes Ohio)