Bà Cao Thị Ngọc Dung: PNJ lo lắng nhất về giá vàng

Lo lắng giá vàng tăng nhanh làm giảm sức mua, PNJ chấp nhận đưa ra kế hoạch kinh doanh đi lùi, thay vì cố "ru ngủ" cổ đông.

Trong phiên họp thường niên hôm nay, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), công bố kế hoạch kinh doanh đi lùi sau nhiều năm liền, họ luôn đề mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu năm nay giảm 17% so với cùng kỳ về còn 31.607 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 7% về 1.960 tỷ đồng. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu thấp nhất kể từ năm 2021 và lãi thấp nhất hai năm qua.

"Điều chúng tôi lo lắng nhất là giá vàng tăng quá nhanh, đẩy giá đầu vào lên cao và cũng khiến sức mua của khách hàng bị ảnh hưởng mạnh", bà Dung chia sẻ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, phát biểu trong phiên họp thường niên sáng 26/4. Ảnh: PNJ

Người đứng đầu PNJ dẫn chứng trong dịp Lễ tình nhân (Valentine 14/2) và Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), giá trị giao dịch có tăng nhưng doanh số lại giảm. Trước đó, ở dịp vía Thần tài đầu năm, không khí giao dịch "buồn" hơn hẳn mọi năm ở cả chiều mua lẫn chiều bán. PNJ có được doanh số tăng trưởng dương, chủ yếu nhờ các mặt hàng có hàm lượng vàng thấp hơn, biên lợi nhuận cao hơn, thay vì bán vàng miếng.

Không chỉ PNJ, bà Dung nói đây là khó khăn chung của toàn ngành. Ngay cả các thương hiệu lớn trên thế giới như Tiffany & Co hay Bvlgari cũng đang hạn chế bán trang sức vàng mà dần chuyển sang phụ kiện hoặc quà tặng.

"Chúng tôi không muốn ru ngủ nhau, mà phải chấp nhận thực tế PNJ sẽ đi chậm lại nhưng công ty sẽ luôn nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng đội ngũ", bà Dung nói đó mới là điều quan trọng.

Trong báo cáo mới đây, SSI Research nói bất ngờ về kế hoạch kinh doanh đi lùi mà ban lãnh đạo PNJ đưa ra cho năm 2025. Trong những năm qua, công ty liên tục đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận dương, ngay cả trong giai đoạn khó khăn 2022-2023. Do đó, nhóm phân tích này đánh giá PNJ đang khá thận trọng đối với mục tiêu lợi nhuận ròng.

Theo SSI Research, doanh thu giảm do mảng vàng miếng sụt trong bối cảnh giá vàng tăng và lượng vàng lưu thông hạn chế. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vàng miếng vốn có biên lợi nhuận thấp, do đó dự kiến sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận. Họ dự phóng PNJ vẫn lãi 2.240 tỷ đồng trong năm 2025, tức tăng 6% so với cùng kỳ.

Chốt phiên sáng nay, vàng nhẫn đạt 116,5 triệu đồng, vàng miếng khoảng 121 triệu đồng mỗi lượng. So với đầu năm, hai loại này đã tăng gần 39% và 44%. Trên thế giới, giá kim loại quý cũng đang neo trên 3.000 USD một ounce, vượt dự đoán của nhiều đơn vị phân tích.

Trả lời câu hỏi cổ đông về cách quản trị rủi ro biến động giá vàng, CEO Lê Trí Thông cho biết thị trường Việt Nam không có các công cụ tài chính về vàng nên công ty thực hiện bằng cách phải cân đối đầu vào và đầu ra. Ban lãnh đạo cũng phải tìm cách để quản lý tổng lượng tồn kho và giá trung bình của tồn kho sao cho có rủi ro thấp hơn những biến động trên thị trường. Ông nói PNJ không bán giá sản phẩm theo ngày nhưng vẫn không ngoại trừ việc sẽ phải tăng giá khi biên độ biến động trên thị trường quá cao.

"Chúng tôi không phải nhà đầu cơ, ngồi canh giá lên, giá xuống để kiếm lời. Chúng tôi bán giá trị của thiết kế, thương hiệu, trải nghiệm cho khách hàng", ông Thông nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Ngọc Dung nói thêm, ngoài căn cứ vào dữ liệu, kỹ năng cân đối tồn kho nằm ở bí kíp và độ nhạy cảm của ban lãnh đạo công ty. Không thể tiết lộ cụ thể nhưng bà nhắc lại thời điểm giá vàng thế giới giảm từ 1.500 USD một ounce về quanh 800 USD mà lợi nhuận PNJ vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Nhìn chung, ban lãnh đạo PNJ vẫn cho rằng giá vàng tăng quá nhanh sẽ làm sức mua trang sức bị giảm vì giá các sản phẩm đang dâng cao trong khi túi tiền người tiêu dùng không tăng nhanh tương ứng. Người tiêu dùng trước đây có ngân sách 5-7 triệu đồng có thể mua món trang sức một chỉ vàng, trong khi hiện tại là điều không thể. Giá vàng tăng nhanh còn làm cho tâm lý người tiêu dùng chỉ muốn mua rồi cất giữ, chưa muốn bán ra, nên nguồn cung vãng lai sẽ bị suy giảm. Ngoài ra, việc giao dịch vàng hiện có nhiều bước kiểm tra, xác thực nên cũng làm giảm tỷ lệ người mua và bán.

Tuy vào thế "gọng kìm", công ty này nhìn nhận đây là bước chuyển của thị trường, sẽ chọn lọc được các doanh nghiệp có nền tảng chuyên nghiệp, minh bạch, chất lượng dịch vụ tốt... để phát triển mạnh mẽ hơn khi thị trường ấm trở lại. Họ dẫn lại số liệu giai đoạn Covid, PNJ đi ngang trong 2 năm, sau đó bật nhảy lên vùng 30.000 tỷ đồng doanh thu và lãi ở mức 2000 tỷ đồng. Theo đó, 2024-2025 được xác định cũng là giai đoạn đi ngang, tích lũy như hồi 2019-2021.

Tất Đạt