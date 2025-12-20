Bà Cao Thị Ngọc Dung được vinh danh 'Lãnh đạo trọn đời'

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và PNJ được vinh danh "Thương hiệu và lãnh đạo trọn đời" tại Vạn Xuân Awards 2025, ngày 19/12.

Hạng mục "Thương hiệu và lãnh đạo trọn đời" được xét duyệt dựa trên tiêu chí: bối cảnh nghề nghiệp, vai trò hiện tại; thành tựu nổi bật, dấu ấn thương hiệu; lãnh đạo đội ngũ, tư duy đổi mới; sự ghi nhận từ khách hàng; các giải thưởng đã nhận cùng ghi nhận từ ngành. Giải còn đánh giá dựa trên sự phát triển nhân sự và xây dựng đội ngũ nhân tài, đóng góp cho cộng đồng - ngành.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (áo dài vàng) nhận bằng khen và cúp vinh danh từ ban tổ chức. Ảnh: Yến Linh

Theo ban tổ chức, bà Cao Thị Ngọc Dung là "nữ tướng" ngành kim hoàn, một trong những nhà lãnh đạo tầm vóc, kiến tạo giá trị thương hiệu Việt gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng vươn tầm quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của bà, qua gần 4 thập niên, PNJ không ngừng tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững, nay chuyển mình thành nhà bán lẻ trang sức và lifestyle (phong cách sống) hàng đầu khu vực.

Tại đêm trao giải, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết giải thưởng là kết quả của nỗ lực chung từ hơn 9.000 nhân sự PNJ trên toàn hệ thống. Theo bà, đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngành kim hoàn và cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Ngoài giải thưởng cao nhất, PNJ được vinh danh thêm ở hạng mục "Thương hiệu sáng tạo", nhờ những chiến lược xây dựng thương hiệu đột phá, đổi mới sáng tạo chiến dịch quảng cáo cũng như nâng tầm hoạt động marketing hiện đại. Thương hiệu đề cao bản sắc văn hóa Việt, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi điểm chạm mua sắm và thấu hiểu từng phân khúc khách hàng. Nhờ đó, đơn vị thiết kế không gian kết nối cảm xúc giữa sản phẩm và người tiêu dùng trong suốt hành trình trải nghiệm trang sức.

Đại diện thương hiệu PNJ nhận chứng nhận giải thưởng cho hạng mục "Thương hiệu Sáng tạo". Ảnh: Yến Linh

Vạn Xuân Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành quảng cáo và sáng tạo tại Việt Nam, được tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP HCM.

Giải thưởng 2025 gồm 52 hạng mục tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, đóng góp xuất sắc cho ngành quảng cáo Việt Nam: Vạn Xuân Classic (10 giải), Vạn Xuân (39 giải) và Vạn Xuân Stars (ba giải).

Với chủ đề "Tự hào Việt Nam", giải thưởng năm nay đề cao sức mạnh của năng lực sáng tạo gắn liền với tinh thần dân tộc, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ trọn bản sắc riêng biệt.

Chiến dịch quảng cáo của PNJ tôn vinh vẻ đẹp trong văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Việt Nam. Ảnh: Yến Linh

Trong khuôn khổ Vạn Xuân Awards 2025, PNJ còn ghi dấu ấn với nhiều hạng mục khác. Đơn cử, thương hiệu lọt Top 10 campaign tại hạng mục Grand Prix với chiến dịch "Một lời trao, một đời yêu"; Top 6 Thương hiệu Vì cộng đồng và Top 6 "Sự kiện truyền cảm hứng của năm" với hoạt động CSR "Giấc mơ Lọ Lem".

Theo đại diện công ty, những kết quả này phản ánh định hướng phát triển bền vững mà PNJ theo đuổi "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp". Suốt gần 38 năm hoạt động, doanh nghiệp liên tục khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong thiết kế, góp phần làm giàu thêm di sản văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực kim hoàn.

Đại diện cho biết thêm, "chất Việt" của thương hiệu không nằm ở hình thức, mà thể hiện qua giá trị mang lại cho cộng đồng và người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm và chiến dịch đều được xây dựng từ sự thấu hiểu văn hóa bản địa và đời sống tinh thần của người Việt. Điều này thể hiện rõ qua các bộ sưu tập và dòng sản phẩm gắn với nghi thức cầu hôn, cưới hỏi, tình cảm gia đình và niềm tự hào dân tộc.

Thông qua các chiến dịch như "Có nhau. Mình cưới!", "Một lời trao, một đời yêu", "Vui Như Tết, Quý như vàng" hay "Bên nhau mình là nhà", đơn vị lan tỏa thông điệp sống tích cực và giá trị gắn kết trong đời sống hiện đại. Trên nền tảng "sống đẹp", đơn vị định hình chiến lược thương hiệu xoay quanh ba trụ cột: vẻ đẹp của bản sắc và nghị lực, vẻ đẹp của tình yêu và gia đình, cùng vẻ đẹp của sự cống hiến và lòng biết ơn.

PNJ thiết kế nhiều mô hình kinh doanh mới, hướng đến kinh tế Lifestyle. Ảnh: Yến Linh

Song song yếu tố văn hóa, PNJ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tận dụng nền tảng số và xu hướng cá nhân hóa để phát triển các mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp từng bước chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang trải nghiệm mua sắm giàu cảm xúc, phù hợp với xu hướng của nền kinh tế phong cách sống (Lifestyle).

Về quy mô và hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp hiện nằm trong Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025, với giá trị thương hiệu đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm trước theo Brand Finance. Đơn vị cũng hai năm liên tiếp được xếp hạng trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á. Trong 9 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.610 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%. Hệ thống bán lẻ của công ty hiện gồm 429 cửa hàng trên toàn quốc.

Hoàng Đan