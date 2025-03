Bà Cao Thị Hòa An làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An, 52 tuổi, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định chuẩn y nhân sự của Bộ Chính trị được Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao cho bà An chiều 31/3. Bà đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy thay ông Phạm Đại Dương hồi tháng 1 được điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An phát biểu khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bùi Toàn

Bà An quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An; trình độ thạc sĩ Quản lý giáo dục. Tân Bí thư Tỉnh ủy từng trải qua các chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà An là nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh. Hiện, Tỉnh ủy Phú Yên có Phó bí thư là ông Tạ Anh Tuấn (Chủ tịch tỉnh).

Phú Yên là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, rộng hơn 5.000 km2, dân số hơn 876.000 người (năm 2022). Địa phương hướng kinh tế phát triển dựa trên lợi thế biển với các trụ cột công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải biển và logistics.

