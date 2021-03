Ba cán bộ thuế ở An Giang bị bắt

Trần Thanh Việt, 41 tuổi, cùng hai đồng nghiệp bị cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, trốn thuế, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Từ trái qua: Dương Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt và Trần Cao Sang lúc bị bắt. Ảnh: Mai Phương

Ngày 11/3, Việt (cán bộ Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) cùng Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang (45 và 51 tuổi, cán bộ Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên – Tri Tôn) bị Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, các cán bộ thuế này đã tạo điều kiện cho Phạm Thế Hải (56 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi, cùng ở thị xã Tân Châu) thành lập 6 công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, cùng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng...

Hàng loạt doanh nghiệp sử dụng hơn 400 hóa đơn bất hợp pháp từ các công ty của Hải và Sơn để hạch toán hàng hóa đầu vào, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 13 tỷ đồng...

Hồi tháng 7/2020, Hải và Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế...

Cửu Long